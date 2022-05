(Calgary) Menant 6-2 après le début de la deuxième période, les Flames de Calgary croyaient déjà avoir la victoire en poche.

La Presse Canadienne

Après quatre buts consécutifs de leurs rivaux albertains, les Flames ont eu une petite frousse, mais ont finalement réussi à venir à bout des Oilers d’Edmonton 9-6, mercredi.

La première bataille de l’Alberta en 31 ans a pallié pour sa longue absence avec une pléthore de buts et des jeux robustes à profusion. Les Flames ont pris les devants 1-0 dans la série de deuxième tour.

Matthew Tkachuk s’est illustré avec un tour du chapeau pour les Flames. Il a notamment inscrit le but d’assurance.

Rasmus Andersson et Andrew Mangiapane ont récolté un but et deux aides dans la victoire. Blake Coleman — deux fois —, Brett Ritchie et Elias Lindholm ont aussi touché la cible.

Johnny Gaudreau a obtenu trois mentions d’assistance dans la victoire.

Connor McDavid a mené les siens avec un but et trois aides. Leon Draisaitl a aussi participé à ce festival offensif avec un but et deux mentions d’assistance.

Kailer Yamamoto, Zach Hyman — deux fois — et Evan Bouchard ont aussi fait scintiller la lumière rouge pour les Oilers.

Mike Smith a vu sa soirée de travail prendre fin quand les Flames ont inscrit trois buts sans riposte lors des sept premières minutes. Il a repoussé sept tirs avant de céder sa place à Mikko Koskinen.

En relève, Koskinen a alloué cinq buts sur 37 tirs.

Jacob Markstrom a cédé six fois sur 28 tirs.

Les clubs albertains reprendront le collier vendredi soir à Calgary.