Les fans des Oilers ont été patients. En perpétuelle reconstruction depuis 15 ans, ils commencent à peine à voir le bout du tunnel, avec Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Mathias Brunet La Presse

Les Oilers participent aux séries pour la deuxième année consécutive, une première depuis… 2001 !

Ils viennent aussi d’atteindre le second tour pour la deuxième fois en six ans, après une décennie d’exclusion des éliminatoires entre 2007 et 2017.

Les Oilers comptent dans leur formation actuelle quatre joueurs repêchés dans le top 4, McDavid, Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins et Jesse Puljujarvi, et deux autres choix dans le top 10, Darnell Nurse et Evan Bouchard.

Leurs grands rivaux, les Flames, ont choisi une stratégie différente. Ils ont toujours refusé de reconstruire. Ils ont participé aux séries cinq fois au cours des huit dernières années, mais ils ont franchi ce printemps le deuxième tour pour la deuxième fois depuis l’exploit réalisé sous Bob Hartley en 2015. Ils comptent sur deux joueurs repêchés au sixième rang, Matthew Tkachuk et Sean Monahan, mais aucun autre dans le top 10.

Les Oilers ont eu une petite frousse contre les Kings de Los Angeles, avant que McDavid ne passe en deuxième vitesse. Les Flames ont battu les Stars de Dallas de peine et de misère, en prolongation lors du septième match.

McDavid, 25 ans, a un début de carrière hallucinant. Il a déjà 697 points en seulement 487 matchs, il vient de remporter un quatrième championnat des compteurs en sept ans et il vise un troisième trophée Hart remis au joueur le plus utile. Mais il n’entrera pas dans la légende avant d’avoir remporté la Coupe.

Pour au moins atteindre le carré d’as, le bon vieux Mike Smith, 40 ans, devra être aussi solide que lors du premier tour. Jakob Markstrom demeure une valeur sûre devant le filet des Flames.

Joueurs à suivre

PHOTO SERGEI BELSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Johnny Gaudreau

Edmonton : Connor McDavid a amassé 14 points au premier tour, cinq de plus que Leon Draisaitl.

Calgary : Souvent critiqué pour ses performances en demi-teinte lors des séries, Johnny Gaudreau a joué les héros avec le but gagnant dans le septième match, son huitième point des séries.

Joueurs sous le radar

Edmonton : Evander Kane a constitué une acquisition controversée, mais il vaut son pesant d’or. Il a marqué sept buts en autant de rencontres au premier tour.

Calgary : À domicile, le centre défensif Mikael Backlund aura sans doute à affronter McDavid. Pas une mince tâche !