On savait déjà que le Canadien allait avoir les meilleures chances de remporter la loterie en vue du repêchage de la LNH. On sait aujourd’hui quelles en sont les probabilités.

Jean-François Téotonio La Presse

Le Canadien, en vertu de son tout dernier rang au classement général en 2021-2022, a 18,5 % des chances d’obtenir la toute première sélection du repêchage. Quoiqu’il advienne, Montréal est assuré de repêcher l’un des trois premiers choix.

La loterie aura lieu le 10 mai prochain, à partir de 18 h 30.

Les Coyotes, qui ont terminé la saison au 31e rang, auront quant à eux 13,5 % de chance de l’emporter, soit 5 % de moins que le Tricolore.

Le Kraken de Seattle complète le podium de médiocrité au 30e rang, et aura 11,5 % de probabilité de repêcher au tout premier rang.

Suivent les Flyers de Philadelphie (9,5 %), les Devils du New Jersey (8,5 %), les Blackhawks de Chicago (7,5 %), les Sénateurs d’Ottawa (6,5 %), les Red Wings de Detroit (6 %), les Sabres de Buffalo (5 %), les Ducks d’Anaheim (3,5 %), les Sharks de San Jose (3 %), les Blue Jackets de Columbus (2,5 %), les Islanders de New York (2 %), les Jets de Winnipeg (1,5 %), les Canucks de Vancouver (0,5 %) et les Golden Knights de Vegas (0,5 %).

À noter que si les Blackhawks n’obtiennent pas un des deux premiers choix, leur sélection passera aux mains des Blue Jackets. Les Golden Knights transféreront leur choix de première ronde aux Sabres s’il ne se trouve pas dans les 10 premiers.