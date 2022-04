Ses meilleures années sont probablement derrière lui. Il a raté pratiquement toute la saison. Et on ne sait pas ce que l’avenir lui réserve. Mais un fait demeure : Carey Price continue d’imposer le respect à ses pairs.

Simon-Olivier Lorange La Presse

L’Association des joueurs de la LNH a publié ce mercredi son vaste sondage annuel. Quelque 500 de ses membres ont ainsi été interrogés sur une multitude de sujets sérieux comme ludiques.

À la question « Si vous devez gagner un match, sur quel gardien voudriez-vous compter ? », le nom de Price est le choix de 13,9 % des répondants, derrière Andrei Vasilevskiy (37,4 %) et devant Marc-André Fleury (6,7 %). John Gibson, Jacob Markstrom, Jonathan Quick et Juuse Saros suivent dans l’ordre. À l’évidence, les joueurs aiment se tourner vers des vétérans établis, alors que ni Igor Shesterkin ni Ilya Sorokin, probables candidats au trophée Vézina à la fin de la présente saison, ne figurent dans la liste.

Vasilevskiy remporte ainsi le titre de gardien le plus redoutable pour une deuxième année de suite. Sans doute aidé par ses performances lors des dernières séries éliminatoires, Price, 34 ans, a gagné un rang depuis l’an dernier.

Chez les patineurs, c’est Connor McDavid qui est perçu comme le joueur le plus apte à faire gagner son équipe. Patrick Kane reçoit quant à lui le titre du meilleur manieur de bâton, Leon Draisaitl, celui du meilleur passeur, Alexander Ovechkin, celui du tireur le plus dangereux, et Sidney Crosby, celui du joueur le plus complet. Brad Marchand, pour sa part, est logiquement « le joueur que vous détestez le plus affronter, mais que vous aimeriez avoir dans votre équipe ».

Price est le seul joueur du Canadien à se démarquer dans une catégorie individuelle. Avec 39,6 % des votes, le Centre Bell remporte toutefois haut la main le titre de meilleure glace du circuit devant le Rodgers Place d’Edmonton (13,7 %). Par ailleurs, la Québécoise Marie-Philip Poulin est considérée par 43,2 % des joueurs de la LNH comme la meilleure joueuse du monde, loin devant l’Américaine Hilary Knight (20,7 %).