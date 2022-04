Après une saison d’exception, Yaniv Perets et Devon Levi ont chacun vécu la déception de perdre en route vers le championnat national de la NCAA. Or, leur perspective par rapport à la défaite est radicalement différente.

Perets est encore hanté par son dernier affrontement contre les puissants Wolverines de l’Université du Michigan. Quatre buts accordés en deux périodes lui ont coûté sa place devant le filet. Marque finale : 7-4.

Au bout du fil, quatre jours plus tard, le gardien avait beau prêcher qu’il prenait du temps pour « décompresser » avant de « passer à autre chose », il ne cachait pas qu’il était encore « fâché d’avoir perdu ».

« Je pensais vraiment qu’on avait l’équipe pour aller jusqu’au bout, dit-il. Juste d’en parler, c’est difficile. Avec ce groupe de gars, on voulait, plus que tout, aller chercher ce championnat. Nous sommes des frères pour la vie. »

PHOTO ROB RASMUSSEN, FOURNIE PAR L’UNIVERSITÉ QUINNIPIAC Yaniv Perets

Il insiste toutefois pour affirmer qu’il va « apprendre » de cette défaite et « revenir plus fort l’an prochain ». Après avoir décoléré, s’entend.

Northeastern s’est pour sa part inclinée 2-1 devant Western Michigan.

Levi en parle avec philosophie, même si c’est une bourde qu’il a lui-même commise qui a mené au but gagnant en prolongation. Sa tentative de dégagement depuis l’arrière du filet a été interceptée par un adversaire. Ce dernier a contourné le but et tiré, mais le Québécois, grâce à un plongeon désespéré, a semblé faire l’arrêt. À la reprise, on a toutefois constaté que la rondelle avait traversé la ligne rouge.

« C’était du bon hockey, très amusant, résume-t-il. Je suis fier des gars. On a donné tout ce qu’on avait, mais à la fin, un mauvais bond nous a coûté le match. C’est une question de 1 cm. C’est dommage, car quand on regarde la saison au complet, on doit être fiers de ce qu’on a accompli. »

Il n’y avait pas beaucoup d’attentes à notre endroit, mais je pense qu’on a fait tourner bien des têtes. Devon Levi

Northeastern, de fait, a terminé au premier rang de la division Hockey East, après avoir connu une saison 2020-2021 mitigée. Ce succès est attribuable, évidemment, aux exploits de Devon Levi, mais également à la contribution du capitaine Jordan Harris, général en défense qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le Canadien de Montréal.

Invité à dire quelques mots sur celui qui est désormais son ancien coéquipier, Levi s’exclame spontanément : « J’adore ce gars ! »

« C’est un de mes meilleurs amis dans l’équipe, ajoute-t-il. C’est encore une meilleure personne qu’un joueur de hockey, ça en dit long sur lui. Il était un capitaine incroyable, il avait toutes les qualités dont on s’attend pour ça. Le Canadien est chanceux de compter sur lui. »