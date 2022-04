En cette journée de la photo au Centre Bell, Carey Price a choisi de se présenter au Centre Bell lundi avec son plus bel uniforme, celui avec des jambières et un masque.

Richard Labbé La Presse

Oui, le gardien vedette a pris part à un entraînement complet de l’équipe, lundi matin au Centre Bell. Il avait brièvement repris l’entraîneur avec ses coéquipiers en mars avant de devoir abandonner de nouveau, mais cette fois, ça semble être du sérieux.

Cette fois, le vétéran gardien semble en pleine forme.

« Il travaille fort et il a dû traverser plusieurs épreuves cette saison, a répondu Brendan Gallagher. J’espère qu’il sera de retour très bientôt pour disputer un match… Nous sommes heureux de le revoir, on sait ce que ça représente pour lui. »

Au sujet de cet éventuel match, qui sera le premier de la saison pour Price, le mystère demeure, et Martin St-Louis n’a pas voulu s’avancer sur une date de retour après l’entraînement de lundi. « C’est le fun de le voir sur la glace, mais j’ai aucune idée de la date de son retour », s’est limité à dire l’entraîneur.

Ce qui semble plus certain en tout cas, c’est que Price va jouer… parce qu’il veut jouer. Ça n’a rien à voir avec le classement, et tout à voir avec cette confiance qu’il désire bâtir en vue de la prochaine saison.

« On ne l’aurait pas blâmé s’il avait voulu rentrer à la maison, a expliqué son collègue masqué Jake Allen. Mais je savais qu’il voulait revenir cette saison, il me l’a dit, et il a poussé ses limites autant qu’il le pouvait lors de ses entraînements. S’il joue cinq matchs, ou trois, je ne sais pas exactement combien, c’est ce qu’il fera. Il est un compétiteur. Moi non plus, je ne voudrais pas attendre cinq mois pour savoir si je peux encore jouer. Il aura la chance de prouver qu’il est encore lui-même.

« On ne peut pas demander à n’importe qui de remplacer Carey Price, ni sur la glace ni dans le vestiaire, avec ce qu’il apporte au chapitre du leadership et de l’expérience. Le respect qu’il impose dans ce vestiaire, c’est probablement irremplaçable. Alors c’est important qu’il soit là, et on peut voir qu’il est enthousiaste. J’ai hâte de le revoir devant le filet. »

S’il faut se fier à ce qu’il a été possible de voir au Centre Bell lundi, le Carey Price de maintenant ressemble à s’y méprendre au Carey Price des beaux jours. C’est la même aisance dans les déplacements, la même fluidité devant le filet.

Reste à voir si ce sera ça aussi quand ça va compter pour vrai, en situation de match un de ces jours.

« Juste avant le dernier voyage, je croyais qu’il paraissait déjà très bien devant le filet, a ajouté Jake Allen. Il bouge avec aisance, il a cette habileté naturelle, et il a l’air bien aussi. Je sais qu’il veut tout faire pour prendre part à quelques matchs d’ici à la fin de la présente saison. »

Sans l’ombre d’un doute, ce possible retour sera important pour la suite des choses dans le camp montréalais. Par exemple, un Carey Price des beaux jours pourrait se traduire par un Canadien plus attrayant aux yeux des joueurs autonomes de la LNH l’été prochain.

C’est un peu ce que pense Martin St-louis également.

« Il veut revenir parce que c’est important pour lui d’avoir des réponses, de voir où il en est avant d’en arriver à son entraînement estival, a ajouté le coach montréalais. Si on peut avoir un petit échantillon de la part de Carey, si on peut voir des choses encourageantes, alors je pense que le Canadien sera dans une meilleure position. »

Gallagher se dit prêt

Brendan Gallagher n’a pas joué depuis le 17 mars, mais l’attente tire à sa fin. Le petit attaquant avait sa fougue habituelle à l’entraînement de lundi au Centre Bell, et il semble bien convaincu de pouvoir prendre part à la rencontre de mardi soir au Centre Bell, contre les Sénateurs d’Ottawa. « J’espère… je me sens bien et je m’attends à jouer, oui », a-t-il fait savoir. À l’entraînement de lundi, Gallagher a patiné avec son énergie habituelle et selon l’entraîneur, cela peut faire une différence. « On est une meilleure équipe quand il est dans la formation, a noté Martin St-Louis. C’est sûr qu’on veut qu’il finisse la saison en force. » Notons aussi qu’un autre attaquant, Michael Pezzetta, était également de retour à l’entraînement.

Pas de Drouin

Juste avant l’entraînement de lundi, les joueurs du Canadien ont pris la traditionnelle photo d’équipe au Centre Bell. Parmi les joueurs ayant joué cette saison, seul Jonathan Drouin manquait à l’appel. Le joueur québécois demeure sur la touche en raison d’une blessure à un poignet, et le Canadien a fait savoir en après-midi lundi qu’il devait aussi demeurer à la maison en raison du protocole COVID-19 de la LNH. Rappelons que Drouin n’a pas joué depuis le 21 mars.