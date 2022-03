La mort, les taxes, les Maple Leafs qui ont des problèmes devant le filet.

Richard Labbé La Presse

Il y a de ces certitudes dans la vie, mesdames messieurs, et les points d’interrogation devant le filet torontois font partie de cette courte liste.

À la date limite, le directeur général Kyle Dubas, bien au fait de cette réalité, a eu des discussions au sujet de Marc-André Fleury, discussions qui se sont retrouvées dans l’espace public, au grand déplaisir de Dubas par ailleurs.

Alors les Leafs s’amènent au Centre Bell en vue de samedi soir avec deux gardiens, Petr Mrazek et Erik Kallgren. C’est ce dernier, jadis un choix de septième tour des Coyotes de l’Arizona, qui obtiendra le départ. À 25 ans, il en sera à son cinquième match dans la LNH.

Pendant ce temps, le gardien numéro un Jack Campbell soigne une blessure aux côtes, et se prépare à revenir au jeu dans les jours qui vont suivre.

Vous vous doutez bien qu’on a demandé à Sheldon Keefe ce qu’il pense de tout ça.

« On continue à viser un peu de stabilité devant le filet, a répondu l’entraîneur torontois samedi matin au Centre Bell. Je suis d’avis que Mrazek revient de son meilleur match de la saison, il est de plus en plus confiant devant son filet, et on voit que Jack connaît de bons entraînements ces jours-ci. Alors je suis à même d’estimer que nous sommes sur la bonne voie au chapitre de notre jeu devant le but. Bien sûr, quand on joue bien en défense, ça aide nos gardiens. »

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Petr Mrazek a concédé cinq buts au Canadien lors du match du 21 février.

La défense, justement… On s’entend que les problèmes des Leafs ne se trouvent certes pas du côté de l’attaque, où six joueurs pourraient franchir le cap des 60 points cette saison, et un autre, Auston Matthews, n’est plus qu’à quatre buts du chiffre magique de 50 pour la saison. À leurs six derniers matchs, les joueurs à la feuille d’érable ont accordé 5 buts ou plus à trois reprises, ce qui n’est certes pas idéal.

On en profite pour rappeler que lors de leur dernier passage par ici, en février, ils avaient subi une gênante défaite de 5-2…

« On ne s’est pas présentés ce soir-là, a admis l’attaquant Michael Bunting. Ils se sont lancés sur nous rapidement dans le match et ils ont eu le meilleur… il faut se souvenir de ça. Chaque point est important en ce moment pour nous, chaque match est un peu un match des séries. »

Les Leafs devront bien sûr éviter de croire que ce sera facile, mais Sheldon Keefe est déjà aux aguets, lui qui connaît très bien Martin St-Louis pour avoir joué avec lui jadis chez le Lightning de Tampa Bay.

« Il commençait sa carrière à ce moment-là mais déjà, il avait cette passion pour le jeu, et sa compréhension du jeu était incroyable, a ajouté le coach. Ça ne me surprend pas qu’il continue à travailler dans le monde du coaching aujourd’hui. »