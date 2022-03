Mercredi soir, les Panthers de la Floride ont fait l’acquisition du défenseur Ben Chiarot en provenance de Montréal. Même s’ils ont dû sacrifier une partie de leur avenir, le jeu en vaut la chandelle selon le directeur général de l’équipe.

Nicholas Richard La Presse

Pour obtenir les services du vétéran défenseur, Bill Zito a dû céder l’espoir Ty Smilanic, un choix de première ronde en 2023 ainsi qu’un choix de quatrième tour en 2022.

Toutefois, Zito est heureux d’avoir conclu un tel marché, surtout considérant le fait que son équipe aspire sérieusement aux grands honneurs cette saison.

Présentement au deuxième rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Panthers pouvaient déjà compter sur un bon groupe d’arrières. Menée par Aaron Ekblad et Mackenzie Weegar, la défense floridienne a tenu le fort depuis le début de la saison aux yeux du DG. Néanmoins, l’ajout de Ben Chiarot ne peut être que bénéfique.

« Il a la capacité de sortir la rondelle de son territoire, il a le gabarit et la force qu’il faut pour supporter la pression des attaquants adverses. C’est un gars qui met l’équipe en premier, il joue solidement, c’est un guerrier. C’est le genre de joueur, surtout en séries, qui amène de l’énergie et qui peut rallier les troupes. Il est aussi très compétitif. Il fait beaucoup de choses qui ne se retrouvent pas nécessairement sur la feuille de pointage, mais qui pourrait aider notre équipe et faire sortir le meilleur de nos joueurs. »

Zito travaillait depuis longtemps à ajouter un joueur comme Chiarot à son équipe. Il cherchait un défenseur gaucher, de préférence, qui allait bien se marier au reste du groupe. Il était hors de question pour les Panthers de transiger pour un joueur qui allait pouvoir affecter de manière négative la chimie déjà en place. Les besoins de l’équipe primaient davantage que d’amener un joueur de talent.

« Il fallait que je pense à la chimie de l’équipe, parce que c’est ce qui fait qu’on en est là où on en est aujourd’hui. Je pense que ce groupe peut aller loin et on a très bien effectué nos recherches pour savoir quel genre de personne on amenait dans l’équipe. Je ne voulais pas ébranler l’esprit de corps et il fallait penser à l’équipe avant tout et Ben sera un atout important. »

Si Zito s’est départi d’un bon espoir en Smilanic et de deux choix de repêchage, c’est qu’il voit Ben Chiarot dans sa soupe pour plusieurs saisons.

« On anticipe un avenir avec chaque joueur qu’on va chercher. S’il s’intègre bien à l’équipe et qu’il joue bien, c’est certain qu’on va vouloir le garder. C’est sûr qu’on y a pensé et on espère pouvoir le concrétiser le plus tôt possible. »

Chiarot écoule présentement la dernière année de son contrat lui rapportant 3,5 millions de dollars par saison. En théorie, il deviendra joueur autonome sans compensation à la fin de l’actuelle campagne.