Josh Manson, fils de Dave, l’ancien défenseur du Canadien, vient d’être échangé pour un choix de deuxième ronde et un solide espoir.

L’échange de Josh Manson à l’Avalanche du Colorado nous permet de mieux mesurer la valeur de Ben Chiarot, à moins d’une semaine de la date limite des transactions.

Mathias Brunet La Presse

L’Avalanche a cédé aux Ducks d’Anaheim un choix de (fin) de deuxième ronde, mais aussi un espoir de qualité, le défenseur droitier Drew Helleson. Ce jeune homme de 20 ans, repêché au milieu de la deuxième ronde, tout juste après le défenseur Jayden Struble par le Canadien, a amassé 25 points en 31 matchs à Boston College cet hiver, un total fort intéressant pour un défenseur.

Helleson a aussi pris part au Championnat mondial junior en 2021 et il a été l’un de ces jeunes joueurs collégiaux appelés à jouer pour les Américains aux Jeux olympiques il y a quelques semaines. Sans être l’incarnation de Cale Makar, on le dit capable de s’immiscer au sein d’un top quatre de la LNH et de contribuer offensivement éventuellement.

Il eut été impensable d’imaginer les Ducks se séparer de Manson il y a quelques années. Anaheim a même sacrifié son jeune défenseur Shea Theodore en prévision du repêchage de l’élargissement des cadres en 2017 pour garder son rugueux défenseur. Theodore est devenu au fil des ans à Vegas l’un des bons défenseurs offensifs de la Ligue nationale.

Mais Manson, 30 ans, joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, a vu sa cote chuter ces dernières saisons. Après son année de 37 points en 80 matchs en 2017-2018, une anomalie dans sa carrière, ce robuste défenseur de 6 pieds 3 et 220 livres, a beaucoup ralenti, entre autres en raison d’un manque de mobilité.

Josh Manson jouait en moyenne 22 : 18 il y a quatre ans au sein des puissants Ducks. Il en a joué 17 : 59 la saison dernière et 19 : 45 cet hiver au sein d’un club en reconstruction.

Mais il demeure un atout au sein d’un club aspirant à la Coupe Stanley sur une troisième paire. Surtout au Colorado, où le manque de robustesse en défense a coûté cher l’été dernier.

Ça n’a pas toujours été le cas, mais Ben Chiarot, 30 ans lui aussi, est largement supérieur à Manson à l’heure actuelle. Il est au moins aussi costaud à 6 pieds 3 pouces et 234 livres. Plus mobile.

Chiarot peut aussi contribuer d’une certaine façon à l’attaque. Avec 18 points, le double de la production de Manson, il est à trois points de son sommet en carrière. Il est sur une lancée de neuf points à ses neuf derniers matchs.

Manson venait au cinquième rang en termes d’utilisation moyenne par match chez les Ducks derrière Cam Fowler, Hampus Lindholm, Kevin Shattenkirk et Jamie Drysdale.

Chiarot est un défenseur de première paire au sein d’un club faible et de deuxième paire avec une puissance. Aucun joueur n’a été utilisé davantage cette saison chez le Canadien, 23 : 33. Au cours de la récente période de succès de Montréal, il jouait entre 23 et 27 minutes. Il a prouvé en séries éliminatoires l’an dernier qu’il pouvait être efficace contre les meilleurs trios adverses.

Avec Jakob Chychrun et John Klingberg retirés du marché, le premier en raison d’une absence de deux à quatre semaines, le second parce que son coéquipier en défense Miro Heiskanen manque à l’appel pour les Stars, le DG Kent Hughes peut espérer obtenir au moins autant, sinon plus que pour Josh Manson.

Les Ducks ont donné l’impression pendant un moment cet hiver être en mesure de se qualifier pour les séries éliminatoires. Mais une vilaine séquence les a fait chuter au classement. Ils se retrouvent désormais à quatre points des Golden Knights de Vegas et de la dernière place donnant accès aux séries, mais avec trois clubs à devancer, dont les Stars de Dallas, qui ont disputé… cinq matchs de moins qu’eux.

Une vente est donc logique dans leur cas et s’inscrit dans le processus prévu de réinitialisation. Deux autres éventuels joueurs autonomes sans compensation comme Manson et Chiarot, l’attaquant Rickard Rakell et Hampus Lindholm, seront les prochains à quitter. Ils pourraient rapporter des bénéfices fort importants eux aussi.

Avec leur jeune noyau constitué de Trevor Zegras, Jamie Drysdale, Troy Terry, Isac Lundestrom, avec Mason MacTavish et quelques espoirs de la Ligue américaine dans l’ombre, un autre bon choix au repêchage cette année, et les fruits d’une autre vente, l’avenir des Ducks est prometteur.

Et l’Avalanche du Colorado, elle, annonce à ses rivaux qu’il fait le plein de munitions en prévision de longues séries éliminatoires.

Inquiétudes à Vegas

Ça ne s’améliore pas pour les Golden Knights de Vegas. Ils viennent de perdre quatre matchs consécutifs et l’infirmerie est remplie. Ils ont autant de points que les Oilers d’Edmonton, troisièmes de la section Pacifique, mais disputé deux matchs de plus. Dallas, dernier club exclu des séries, se retrouve à un seul point, avec quatre rencontres de plus à jouer.

La blessure à long terme de leur capitaine Mark Stone fait mal, mais aussi, surtout, celle subie par le gardien Robin Lehner début mars. Lehner est blessé à la hanche et pourrait même devoir se soumettre à une intervention chirurgicale. S’ennuie-t-on de Marc-André Fleury croyez-vous ? Fleury a été échangé l’été dernier pour un obscur joueur européen afin de libérer de la masse salariale. Vegas sera à surveiller à l’aube de la date limite des échanges.

