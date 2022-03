Consultez le résumé du match disputé lundi soir dans la LNH.

Lawson Crouse a réussi un tour du chapeau et Nick Schmaltz a inscrit le but déterminant à 7 : 46 au troisième vingt, lundi, alors que les Coyotes de l’Arizona ont défait les Sénateurs d’Ottawa 5-3.

Crouse a marqué à forces égales, en supériorité et en infériorité.

L’Ontarien de 24 ans complété son triplé en période médiane, au terme d’une échappée.

C’était un premier tour du chapeau dans la Ligue nationale pour Crouse, un ancien des Frontenacs de Kingston.

Schmaltz a obtenu six buts et 15 points à ses six derniers matchs.

Barrett Hayton a inscrit le dernier but dans un filet désert.

Scott Wedgewood a fait 40 arrêts pour l’Arizona, qui a prévalu avec 14 tirs seulement.

Josh Norris a fourni un doublé et Connor Brown a aussi marqué pour les Sénateurs, qui ont perdu leurs deux derniers matchs.

Filip Gustavsson a repoussé 10 tirs.

Ottawa accueillera aussi Columbus et Philadelphie avant de rendre visite au Canadien, samedi.

Lisa Wallace, La Presse Canadienne