Consultez les sommaires des rencontres disputées samedi soir dans la LNH.

Shayne Gostisbehere et Dyson Mayo ont ajouté à l’avance des Coyotes en troisième période. Gostisbehere a terminé le match avec trois aides et Keller en a obtenu deux.

Les Coyotes, qui ont battu la meilleure équipe de la LNH l’Avalanche du Colorado vendredi, ont maintenant gagné quatre de leurs six derniers matchs et traversent leur meilleure séquence de la saison.

Disputant son deuxième match en carrière, la recrue des Coyotes Matias Maccelli a marqué son premier but dans la LNH pour faire 4-0 à mi-chemin en deuxième période. Mais les Sénateurs se sont alors mis en marche et Parker Kelly a marqué deux fois dans une séquence de cinq buts en un peu plus de six minutes de jeu entre la fin de la deuxième et le début de la troisième période.

Les Canucks ont le dessus 6-4 sur les Leafs

PHOTO FRANK GUNN, LA PRESSE CANADIENNE Le gardien Jack Campbell (36)

Alex Chiasson a marqué le but vainqueur et Thatcher Demko a repoussé 34 tirs alors que les Canucks de Vancouver ont comblé un déficit d’un but en troisième période pour renverser les Maple Leafs de Toronto 6-4, samedi soir.

J. T. Miller, Brock Boeser, Travis Hamonic et Tanner Pearson ont récolté un but et une aide chacun pour les Canucks (28-23-6). Tyler Motte a complété le pointage dans un filet désert et Bo Horvat a contribué à la production offensive avec deux mentions d’assistance.

Auston Matthews a répliqué pour les Leafs (35-16-4) avec ses 38e et 39e buts de la saison pour reprendre le premier rang des buteurs de la LNH. John Tavares, avec un but et une aide, et Nick Robertson ont aussi trouvé le fond du filet pour les Leafs. Jack Campbell a encaissé la défaite avec 23 arrêts.

Cette défaite aura une peut-être une saveur douce-amère pour l’attaquant Wayne Simmonds qui prenait part à son 1000e match en carrière dans la Ligue nationale de hockey.

Les Maple Leafs menaient 4-3 après deux périodes, mais les Canucks sont sortis en force au troisième engagement. Ils ont nivelé la marque dès la 63e seconde quand Pearson a fait dévier un lancer derrière Campbell.

Les Canucks ont à leur tour pris les devants à 6 : 55 quand Mitch Marner a perdu son bâton en zone défensive. Horvat a alors envoyé la rondelle devant le filet et Marner a tenté de la botter avec son patin, mais c’est plutôt sur la lame du bâton de Chiasson que le disque s’est retrouvé et il s’est empressé de l’envoyer au fond du filet.

L’avantage numérique redoutable des Leafs a eu une chance d’égaler le pointage en cours de période lors d’une punition décernée au défenseur Luke Schenn, mais Demko s’est dressé au bon moment, notamment sur une chance de marquer de William Nylander.

Puis, Demko a fermé la porte à Matthews avec trois minutes à faire au match avant de refaire le coup à Marner alors que les Leafs avaient retiré leur gardien au profit d’un sixième patineur.

Joshua Clipperton, La Presse Canadienne