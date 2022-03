Jaromir Jagr a annoncé sur sa page Facebook, vendredi, qu’il souhaitait venir en aide aux réfugiés ukrainiens de la Tchéquie en amassant des dons grâce à un match caritatif. Son souhait se réalisera finalement mardi prochain.

Nicholas Richard La Presse

L’équipe pour laquelle il évolue et de laquelle il est le propriétaire, Rytíři Kladno, va affronter le HC Sparta Prague et tout l’argent amassé sera redistribué aux réfugiés.

En réalité, le match devait avoir lieu au domicile de Kladno, mais l’amphithéâtre du HC Sparta peut accueillir pratiquement trois fois plus de spectateurs.

« Je suis très heureux de confirmer qu’on a réussi à organiser ça en très peu de temps. Maintenant, notre seul souhait est de vendre le plus de billets possible. Achetez un billet et aidez ces familles ukrainiennes en Tchéquie », a indiqué l’athlète de 50 ans.

Jagr se sent concerné par la situation actuelle, puisque l’armée soviétique avait investit la Tchécoslovaquie, son pays d’origine, en 1968. C’est donc sa façon à lui d’aider ces victimes qu’il comprend, d’une certaine façon. Il porte d'ailleurs le 68 en hommage au Printemps de Prague, cette libéralisation de la Tchécoslovaquie qui avait été écrasée par l'URSS.