« C’est plus qu’une patinoire. » La Fondation des Canadiens pour l’enfance a récemment remporté un prix Stanley dans la catégorie Impact social et initiatives de croissance pour son programme Bleu Blanc Bouge.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Chaque année, la Ligue nationale récompense les équipes qui se sont démarquées par leur innovation et leur créativité pour favoriser l’engagement des partisans envers le sport. Comme l’évènement avait été annulé en 2020, ce sont les projets de la saison 2019-2020 qui étaient reconnus avec deux ans de retard, le 19 février dernier.

C’est la Québécoise Manon Rhéaume qui a fait l’annonce du prix dans la catégorie Impact social et initiatives de croissance, lequel récompense le club s’étant le plus démarqué par la mise sur pied de programmes accessibles et inclusifs pour bâtir une communauté plus saine. Quand l’ex-gardienne a annoncé le gagnant, la directrice générale de la Fondation, Geneviève Paquette, a poussé un cri de joie.

« Ça fait du bien à l’équipe, a-t-elle affirmé, jeudi. Les deux dernières années, ç’a été difficile avec la pandémie sur le plan des levées de fonds, des programmes. On travaille avec les écoles, alors évidemment, on a vécu les bulles-classes. Disons qu’on a travaillé fort. J’ai une équipe extraordinaire. »

L’idée, c’était de ne pas lâcher, de continuer d’aider les jeunes. Et on a trouvé des méthodes pour le faire pendant la pandémie. Geneviève Paquette, directrice générale de la Fondation des Canadiens pour l’enfance

Le programme Bleu Blanc Bouge, bien connu au Québec, consiste à construire des patinoires extérieures, réfrigérées et multisports dans des quartiers défavorisés et sous-desservis de la province. Voilà déjà 13 ans, en janvier 2009 plus précisément, que la première patinoire a vu le jour dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

« Il faut se rappeler qu’à ce moment-là, on était en grande célébration du centenaire du Canadien de Montréal, raconte Mme Paquette. Pierre Boivin, qui était le président de la Fondation à l’époque et qui l’est encore aujourd’hui, s’était engagé dans le cadre des festivités à avoir aussi un legs pour la communauté. C’est là que la Fondation est entrée en jeu. On s’était engagés à construire cinq patinoires sur cinq ans sur l’île de Montréal. »

Depuis, ce sont plutôt 13 patinoires qui ont été construites à travers le Québec, dont deux pendant la pandémie, à Val-d’Or et à Saguenay.

Un projet phare

Pour le prix Stanley, le tout premier du Canadien, seuls les programmes mis en œuvre entre septembre 2018 et décembre 2019 étaient pris en considération. Au cours de cette période, plus de 2,45 millions de dollars ont été investis dans la communauté par la Fondation des Canadiens pour l’enfance. De cette somme, 1,7 million de dollars ont servi à la construction de la 11e patinoire extérieure réfrigérée, à Joliette.

Au total, 662 000 $ ont servi à financer l’achat d’équipement de hockey et la tenue de séances sur glace avec les entraîneurs de l’organisme. C’est plus de 8000 enfants qui ont appris à patiner.

« C’est plus qu’une patinoire, indique Geneviève Paquette. Dans le sens où à la Fondation, on donne aussi des casques, des patins et des bâtons à chaque patinoire pour que les jeunes aient accès à ça. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Des jeunes patinent sur la patinoire du quartier Ahuntsic-Cartierville, en 2017.

Si on veut que [les jeunes] pratiquent des sports et fassent de l’activité physique, il faut éliminer le plus [possible] les freins. Geneviève Paquette

À Montréal, les patinoires sont situées dans des milieux défavorisés où on compte une importante population de nouveaux arrivants.

« Ce sont souvent des jeunes qui n’ont jamais vu l’hiver, évoque Mme Paquette. Ce qu’on entend beaucoup dans le milieu scolaire, c’est que l’initiation au patinage qu’on fait avec eux, c’est aussi un bel outil d’intégration de ces jeunes-là qui arrivent [au Québec]. On leur apprend à patiner.

« C’est comme un écosystème. La patinoire, c’est l’infrastructure, mais autour de ça, il y a beaucoup de choses qui se font. »

La Fondation travaille actuellement à définir un endroit pour une éventuelle 14e patinoire Bleu Blanc Bouge.