Lisez les comptes-rendus des matchs disputés mercredi soir dans la LNH.

Tage Thompson a inscrit un 23e but et les Sabres de Buffalo ont défait les Maple Leafs de Toronto 5-1, mercredi, stoppant ainsi une série de six revers.

Jeff Skinner, Jacob Bryson, Victor Olofsson et Kyle Okposo ont aussi marqué pour les Sabres, tandis que Dylan Cozens a fourni deux passes.

Craig Anderson a fait 29 arrêts, n’étant déjoué que par Rasmus Sandin.

Petr Mrazek a bloqué 26 tirs pour les Leafs, qui avaient remporté trois matchs de suite.

Il y avait 17 122 partisans au Scotiabank Arena.

L’endroit a eu le feu vert pour des salles combles la veille, à la suite d’assouplissements en Ontario.

Les deux clubs vont aussi s’affronter le 13 mars au Tim Hortons Field à Hamilton, lors de la Classique Héritage.

La Presse Canadienne