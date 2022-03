PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Alex Ovechkin fait la promotion des produits CCM depuis plus de 15 ans. On le voit ici en 2006, alors jeune prodige dans la LNH, lors d’une conférence de presse à Montréal organisée par l’équipementier sportif. Il est en compagnie de Len Rhodes, alors premier vice-président de CCM et directeur général, marchés mondiaux.