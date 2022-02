(New York) Le centre Elias Lindholm des Flames de Calgary, le défenseur Aaron Ekblad des Panthers de la Floride et le gardien Jake Oettinger des Stars de Dallas ont reçu les trois mentions d’honneur de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

Lindholm s’est classé au deuxième rang avec une récolte de huit points (quatre buts, quatre passes) en trois matchs, aidant les Flames à se hisser au premier rang de la section Pacifique. L’équipe a également prolongé sa séquence victorieuse à neuf matchs.

Le Suédois de 27 ans a amassé des points à chaque match pendant cette séquence et il a inscrit un but lors de sept matchs consécutifs, un sommet personnel et à un but d’égaler le record d’équipe détenu par Kent Nilsson et Gary Roberts.

Ekblad a récolté un but et une passe à chacune de ses trois rencontres pour dominer la ligue chez les défenseurs dans la colonne des buts et du différentiel (à égalité à plus-6). Sa contribution a permis aux Panthers de connaître une semaine parfaite et de s’emparer d’une avance de cinq points au sommet de la section Atlantique.

Oettinger a pour sa part repoussé 104 des 107 tirs dirigés vers son filet, compilant un dossier de 2-1-0, une moyenne de 0,98 et un taux d’arrêts de 97,2 %. Il a également signé un jeu blanc.