Le nom de Bobby Hull a été associé, au fil des ans, à des épisodes troublants survenus hors de la patinoire. Il n’occupe donc plus la fonction d'ambassadeur des Blackhawks de Chicago.

PHOTO AMR ALFIKY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Chicago) L’ancien ailier gauche Bobby Hull n’occupe plus la fonction d’ambassadeur avec les Blackhawks de Chicago.

Associated Press

Hull a joué à Chicago pendant 15 saisons, entre 1957 et 1972, et a amassé 604 buts et 1153 points en 1036 parties.

Hull avait été nommé ambassadeur de l’équipe en compagnie de son ex-coéquipier Stan Mikita lors d’une cérémonie tenue en 2008.

Les Blackhawks ont expliqué lundi qu’ils sont en voie de redéfinir le rôle d’ambassadeur à la suite des décès de Mikita, en 2018, et de l’ancien gardien Tony Esposito, en août dernier.

Dans un communiqué, les Blackhawks ont précisé qu’ils ont convenu avec Hull, plus tôt cette saison, que ce dernier allait abandonner tout rôle officiel avec l’équipe.

Âgé de 83 ans, Hull a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1983. La même année, les Blackhawks ont retiré le numéro 9 qu’il a porté pendant la majeure partie de sa carrière avec l’équipe.

Au fil des ans, son nom a été associé à des épisodes troublants survenus hors de la patinoire.

Hull a été reconnu coupable d’avoir agressé un policier qui était intervenu dans une dispute avec son épouse Deborah, en 1986. Il avait aussi été accusé de coups et de blessures, mais l’accusation avait été abandonnée après que Deborah eut dit aux autorités qu’elle ne voulait pas témoigner contre son mari, avait déclaré un procureur de l’État au quotidien Chicago Tribune.

La seconde épouse de Hull, Joanne, l’a accusé d’abus lors d’une entrevue avec ESPN pour une émission en 2002.

Un journal russe avait rapporté en 1998 que Hull avait dit qu’Adolf Hitler « avait eu quelques bonnes idées ». Hull a nié avoir tenu ces propos, les qualifiant de « faux et diffamatoires ».