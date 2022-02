Consultez les comptes rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Les Blue Jackets triomphent sur les Blackhawks

Patrik Laine a réussi un tour du chapeau pour les Blue Jackets de Columbus, jeudi soir, dans une victoire de 7-4 sur les Blackhawks de Chicago.

Boone Jenner, Yegor Chinakhov et Max Domi ont chacun obtenu un but et une mention d’aide pour contribuer à la victoire des Jackets qui ont remporté trois de leurs quatre dernières parties. Les Blue Jackets (24-23-1) remontent tout juste au-dessus de la barre de ,500. Oliver Bjorkstrand a aussi marqué.

Cette soirée productive de Laine lui a permis de prolonger à huit sa séquence de matchs avec au moins un point. Il s’agit de la deuxième plus longue séquence de sa carrière. Le Finlandais cumule 10 buts et six aides depuis le début de cette séquence.

Elvis Merzlikins a repoussé 28 tirs.

Philipp Kurashev et Ryan Carpenter ont chacun récolté un but et une aide pour les Blackhawks qui ont mis fin à une série de six victoires de suite contre les Blue Jackets. Alex DeBrincat a enfilé son 29e but de la saison et MacKenzie Entwistle a aussi trouvé le fond du filet.

Arvid Soderblom a bloqué 30 tirs devant le filet des Blackhawks à son deuxième départ dans la LNH.