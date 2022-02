Le vétéran Paul Byron a brillé par son absence lors de la séance d’entraînement du Canadien de Montréal au Complexe sportif Bell de Brossard, mercredi, au lendemain d’un cuisant revers de 7-1 contre les Devils du New Jersey.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le Canadien a indiqué qu’il s’agissait d’une journée de traitements dans le cas du Franco-Ontarien. Rem Pitlick a donc repris sa place parmi les trios réguliers. Il patinait en compagnie de Jake Evans et de Josh Anderson.

Christian Dvorak, qui avait été rayé de la formation partante mardi face aux Devils, portait de nouveau un chandail bleu foncé, ce qui signifie qu’il était en trop. Michael Pezzetta et Cédric Paquette étaient dans la même situation que lui.

Les six défenseurs réguliers ont pris part à l’entraînement, tout comme les gardiens Cayden Primeau — qui a concédé sept buts sur 34 tirs contre les Devils — et Samuel Montembeault.

Le Tricolore a encaissé une septième défaite d’affilée mardi contre les Devils, et plusieurs joueurs ont parlé d’une « performance humiliante », « gênante » et « brouillonne » après la partie. Les propos de Josh Anderson ont été particulièrement critiques.

Une réaction normale selon l’entraîneur adjoint responsable des défenseurs, Luke Richardson, qui avait remplacé pour l’occasion l’entraîneur-chef Dominique Ducharme en visioconférence. Surtout après que les Montréalais eurent concédé cinq buts ou plus à leurs cinq derniers matchs. En fait, ils ont accordé un total de 33 buts pendant cette séquence misérable.

« Les joueurs sont toujours émotifs après une rencontre, et c’est une bonne chose, car le hockey est un sport d’émotions. Nous n’avons pas joué à la hauteur de nos attentes hier et c’était frustrant pour les joueurs, qui veulent tous faire mieux. La sortie d’“Andy” s’inscrit là-dedans. Ça ne va pas bien en ce moment, et c’était une réponse honnête de sa part. Et c’est ce que nous voulons. Nous voulons qu’ils soient frustrés et insatisfaits », a-t-il déclaré.

« Notre personnel d’entraîneurs, et notre équipe en général, nous voulons répondre en offrant une bonne performance lors du prochain match. Et c’est là-dessus que nous avons travaillé aujourd’hui. “Andy” était frustré et insatisfait, mais il n’a pas pointé du doigt quiconque, et je sais qu’habituellement quand il y a une telle sortie, alors celle-ci est souvent suivie d’une bonne performance », a-t-il poursuivi.

En conséquence, les joueurs ont été soumis à de nombreux exercices physiques à haute intensité, comme des batailles pour la possession de la rondelle dans l’enclave. Des répétitions utiles, selon Richardson.

« Nous avons orienté la séance d’entraînement sur les choses qu’on doit améliorer, a expliqué Richardson. Il faut qu’on freine les relances adverses plus rapidement, afin d’éviter de brûler toute notre énergie en zone défensive. Quand tu es fatigué, c’est là que les erreurs surviennent. De plus, il faut remporter les batailles devant le but adverse, car c’est là que les buts cruciaux se produisent. C’est là-dessus que nous avons travaillé aujourd’hui, et je crois que les gars ont bien saisi le message. Ils l’ont bien intégré sur la patinoire aujourd’hui, et on veut maintenant que ça se transporte dans la rencontre de demain (jeudi soir). »

Le Canadien affrontera les Capitals de Washington jeudi soir au Centre Bell. Les Caps connaissent un petit passage à vide dernièrement, puisqu’ils ont encaissé deux défaites d’affilée et présentent un dossier de 4-6-0 à leurs 10 derniers matchs.

D’autre part, Carey Price a de nouveau patiné pendant une vingtaine de minutes un peu plus d’une heure avant le début de la séance d’entraînement régulière du CH. Il n’a toutefois repoussé aucun tir devant le filet.

Michael McNiven, Mathieu Perreault et Jonathan Drouin ont aussi sauté sur la surface glacée en matinée, à l’écart du groupe principal.