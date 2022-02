PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) Evgeni Malkin doit séjourner à l’écart en lien au protocole de la LNH concernant la COVID-19, ont annoncé lundi les Penguins de Pittsburgh.

La Presse Canadienne

Après avoir été opéré au genou, Malkin a disputé un premier match cette saison le 11 janvier seulement.

Le Russe de 35 ans a été productif depuis, avec cinq buts et 13 points en 12 rencontres.

Les Penguins ont par ailleurs fait appel à Valtteri Puustinen et Micheal Chaput, de leur filiale de la LAH. Chaput est originaire d’Ile-Bizard.

Puustinen domine Wilkes-Barre/Scranton avec 27 points, dont 13 buts, cette saison.

Chaput a pris part à 182 matchs de la LNH (Montréal, l’Arizona, Columbus et Vancouver), obtenant six buts et 22 points.

Battus à leurs quatre derniers matchs, les Penguins vont rejouer mardi soir, à Boston.

Le club va ensuite affronter les Sénateurs à Ottawa, jeudi.