Manon Rhéaume sera de retour sur une patinoire de la « capitale mondiale du jeu » à l’occasion du concours d’habiletés du match des étoiles de la LNH, vendredi soir, près de 25 ans après y avoir joué pour l’équipe locale.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Dès son arrivée à Las Vegas plus tôt cette semaine, Rhéaume a constaté à quel point la ville avait changé depuis son dernier passage en tant que hockeyeuse – elle a porté pendant deux parties l’uniforme du défunt Thunder de Las Vegas, une équipe de la Ligue internationale de hockey, lors de la saison 1994-1995. Puis, une autre chose l’a agréablement surprise : la popularité grandissante du hockey féminin.

« Ç’a tellement changé. Je suis revenue ici quelques fois depuis l’époque, mais ce sera la première en tant que joueuse. C’est le fun de voir comment ç’a changé, ç’a grossi. Hier, j’ai participé à une clinique spéciale pour les jeunes filles qui jouent au hockey. Elles ont fait une petite compétition, et j’étais surprise de constater la quantité de jeunes filles qui étaient sur la patinoire. Quand je suis passée ici (en 1994-95), le hockey mineur n’était pas comme ça », a raconté Rhéaume en entretien téléphonique avec La Presse Canadienne.

Les choses ont bien changé, donc, mais pour le mieux. Et si Rhéaume a admis avoir été surprise d’être invitée pour participer au week-end du match des étoiles, elle s’est dite très reconnaissante envers la ligue de lui offrir une telle opportunité.

« La ligue m’a appelée il y a quelques semaines et on m’a expliqué que depuis quelques années, la LNH tente d’inclure une présence féminine au match des étoiles – il y avait eu en 2020 le match entre le Canada et les États-Unis, et en 2019 l’Américaine Kendall Coyne Schofield avait participé au concours du patineur le plus rapide. La ligue essaie donc de faire des choses différentes chaque année, afin de soutenir le développement du hockey féminin.

« C’est donc un honneur d’avoir été choisie en compagnie de Jocelyne Lamoureux-Davidson pour représenter le hockey féminin cette fois-ci », a-t-elle ajouté, en précisant qu’elle discutera avec l’Américaine un peu plus tard dans la journée.

Lamoureux-Davidson participera à une toute nouvelle compétition de tirs de précision à partir des fontaines de l’hôtel Bellagio, à laquelle est également inscrit le seul représentant du Canadien de Montréal au match des étoiles, Nick Suzuki.

Pour sa part, la gardienne originaire de Lac-Beauport participera au concours des échappées contre Kirill Kaprizov, Trevor Zegras, Jack Hughes, Alex DeBrincat et Alex Pietrangelo. Elle sera donc aux premières loges pour assister aux feintes époustouflantes de ces surdoués.

« La raison pour laquelle la ligue a ramené la compétition d’échappées, c’est afin de permettre aux joueurs de tester de nouvelles feintes qui n’ont jamais été tentées auparavant. Je suis certaine qu’il va y en avoir ce soir, et je risque de les voir d’assez près puisque je serai devant le filet », s’est esclaffée Rhéaume.

Celle qui fêtera son 50e anniversaire de naissance le 24 février a toutefois assuré qu’elle allait profiter du moment, sans trop s’en faire avec le résultat final.

« Ça fait des années que je n’ai pas mis mon équipement de gardienne de but, donc j’ai dû patiner trois ou quatre fois ces deux dernières semaines pour retrouver mes repères sur la patinoire. Et quand tu affrontes des joueurs de la LNH – ils sont tous tellement bons, et ils sont capables de faire tellement de choses –, tout ce que tu peux faire c’est d’être patiente et d’espérer que la rondelle va te frapper », a expliqué la gardienne québécoise.

Rhéaume a cependant assuré qu’elle n’enfilera pas son vieil équipement du Lightning de Tampa Bay en 1992. En ce sens, elle a récemment publié une photo sur ses réseaux sociaux où on la voyait avec un équipement blanc tout neuf.

« Je l’ai porté uniquement deux fois jusqu’ici. Je suis confortable avec, mais ça ne veut pas dire que je vais arrêter les rondelles pour autant. Il y a des marques de rondelle dessus, donc ça veut dire que j’en ai déjà arrêté quelques-unes », dit-elle en riant.

N’empêche, c’est le jour et la nuit par rapport à l’équipement qu’elle portait à l’époque du Lightning.

« J’ai retrouvé mon vieux stock il n’y a pas très longtemps, et il était tellement pesant. Le nouvel équipement est incroyable à quel point c’est léger, et c’est bien fait. Il suffit d’attacher trois lanières de velcro maintenant, plutôt que les bonnes vieilles œillères en métal de l’époque… Je ne peux pas croire que ça n’existait pas dans mon temps, ç’aurait été tellement mieux », a-t-elle admis en riant.

Quant à savoir si elle aurait apprécié pouvoir participer au match des étoiles prévu samedi au T-Mobile Arena, Rhéaume dit qu’elle sera beaucoup mieux dans les gradins pour savourer le moment.

« C’est le fun de faire la compétition d’échappées avec les gars, mais le match des étoiles, avec des équipes à trois-contre-trois et les meilleurs gardiens au monde, je pense que ce sera préférable de laisser leur talent s’exprimer pleinement sur la glace. Je serai très contente de pouvoir être une simple spectatrice pour le trois-contre-trois demain », a-t-elle conclu.