On ne donnait pas cher de la peau du Canadien de Montréal avant la rencontre face à l’Avalanche du Colorado, pratiquement intraitable dans sa forteresse.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le CH a fait preuve d’une belle résilience en venant de l’arrière en troisième période, même s’il a éventuellement baissé pavillon 3-2 en prolongation samedi soir.

Artturi Lehkonen et Nick Suzuki ont fait vibrer les cordages pour le Canadien (8-25-7), qui tentait de retrouver le sentier de la victoire. Suzuki a ajouté une aide à sa fiche.

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme a indiqué avoir particulièrement apprécié le travail de Lehkonen, appelé en renfort au sein d’un trio complété par Tyler Toffoli et Suzuki en raison de l’absence de Jonathan Drouin.

« Il a joué comme “Lehky” joue. Tu peux le mettre n’importe où : à gauche ou à droite. Il va toujours garder son identité. Il a obtenu deux ou trois chances de marquer en première période, et j’étais content qu’il soit récompensé en deuxième, parce que c’était un gros but pour notre équipe. Mais aussi parce qu’un joueur aussi impliqué mérite d’être récompensé », a déclaré l’entraîneur-chef Dominique Ducharme en visioconférence après la partie.

Gabriel Landeskog, en prolongation, Alex Newhook et Valeri Nichushkin ont noirci la feuille de pointage pour l’Avalanche (28-8-3), qui a porté à 15 sa série de victoires à domicile. Devon Toews s’est signalé avec trois mentions d’assistance, et Samuel Girard avec deux.

Cayden Primeau était de retour devant la cage du Tricolore, qui concède beaucoup de tirs à l’adversaire dernièrement. Après les 104 tirs dirigés vers Samuel Montembeault au cours de deux matchs précédents, Primeau a conclu sa soirée de travail face à l’Avalanche avec 43 arrêts – un sommet pour lui en carrière dans la LNH.

« Il était prêt, et j’étais content de voir qu’un jeune gardien de but comme ça, contre une des meilleures équipes de la LNH, a démontré du caractère et joué un bon match », a déclaré Ducharme au sujet de Primeau.

Son vis-à-vis, Darcy Kuemper, a cédé deux fois sur un total de 30 lancers dirigés vers le filet de l’Avalanche, première de l’Association Ouest.

Les hommes de l’entraîneur-chef Jared Bednar ont touché la cible deux fois en quatre supériorités numériques, tandis que le Canadien a converti l’une de ses deux opportunités. Le CH a d’ailleurs marqué un but sur le jeu de puissance dans un cinquième match de suite.

Les choses ont de nouveau bien mal commencé pour le Tricolore, après qu’il eut concédé le premier but pour la 27e fois cette saison. Ce fut l’œuvre de Newhook, qui a ouvert la marque en supériorité numérique au milieu du premier tiers.

Nichushkin a doublé l’avance des locaux de la même manière, pendant que Laurent Dauphin était au cachot, à 8 : 57 de la période médiane.

Le Canadien s’est finalement ressaisi et a riposté avec 1 : 43 à écouler à la deuxième période. Suzuki a orchestré une belle descente à deux contre un qui a été complétée par Lehkonen. Il s’agissait de son cinquième but cette saison, et de son premier depuis le 16 décembre contre les Flyers de Philadelphie.

Nazem Kadri croyait bien avoir redonné un coussin de deux buts à l’Avalanche en début de troisième période, mais son filet a été refusé à la suite d’une contestation de Ducharme. Cette décision a souri au Canadien, puisque Suzuki a créé l’égalité en supériorité numérique à 8 : 06.

L’Avalanche a toutefois sorti les dents en fin de match, et Landeskog a scellé l’issue de la rencontre à 1 : 16 de la prolongation en déjouant Primeau d’un tir précis.

Le Bleu-blanc-rouge, qui a effectué sa première visite au Colorado depuis décembre 2018, n’avait toutefois pas entamé la rencontre dans les meilleures dispositions.

Le Canadien a annoncé en après-midi que Drouin a subi une blessure au haut du corps et qu’il est rentré à Montréal. Cédric Paquette a effectué son retour au jeu et disputé un premier match depuis le 12 janvier, face aux Bruins de Boston.

Pour sa part, Montembeault a subi une blessure mineure au haut du corps et son état de santé sera réévalué au quotidien. L’absence de Montembeault a signifié que Michael McNiven a été rappelé de l’escouade de réserve, et qu’il a agi à titre de gardien réserviste derrière Primeau.

Le Tricolore présente une fiche de 1-2-3 depuis le début de ce long voyage de sept rencontres, qui se terminera lundi soir avec un duel contre le Wild du Minnesota.

Échos de vestiaire

Tyler Toffoli a salué le travail de son coéquipier Nick Suzuki, qui a relevé une tâche très difficile contre le trio de Nathan MacKinnon.

« C’était tout un défi. Nous n’en avons pas vraiment discuté, mais nous savions ce qui se dessinait à l’horizon. Nous avons fait du très bon travail, même si en fin de compte nous avons perdu la rencontre. »

Cayden Primeau a bien aimé comment il a réagi après avoir été chassé de la rencontre face aux Coyotes de l’Arizona plus tôt cette semaine, après deux périodes.

« Oui, j’ai bien rebondi après le match en Arizona. Ça fait du bien, mais il faut tout de même rapidement tourner la page et se concentrer sur la prochaine partie. Le défi, maintenant, consiste à offrir des performances constantes et à offrir un bel effort chaque soir. »

Artturi Lehkonen a apprécié son expérience aux côtés du vétéran Tyler Toffoli.

« “Toff” nous a manqués pendant son absence [avant le temps des fêtes]. C’est un très bon joueur sur la patinoire et évidemment il est très volubile dans le vestiaire. C’est un joueur que tout le monde respecte énormément. »