Le Canadien

Il y a 82 ans, la pire des saisons

Et si le Canadien connaissait actuellement les pires moments de son histoire ? Pour une organisation qui en est à sa 112e saison, la chose n’est pas banale. Pourtant, en n’ayant obtenu jusqu’ici que 26,4 % des points possibles au classement, l’équipe est à un souffle de sa performance de 1939-1940, à ce jour la plus malheureuse depuis la fondation du club. Retour, 82 ans plus tard, sur la pire des saisons.