Blessé mercredi dernier pendant le match opposant le Canadien aux Bruins de Boston, Jake Allen est rentré à Montréal, a annoncé l’équipe vendredi en fin de journée.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Le gardien a semblé subir une blessure au bas du corps après avoir effectué un déplacement latéral en première période. Il a quitté la rencontre avant la fin de l’engagement et n’a plus joué.

Le CH avait déjà indiqué qu’il raterait « au moins » une semaine d’activités ; voilà qu’il a quitté l’entourage du club pour subir des examens dans la métropole. L’équipe est au cœur d’un long voyage qui l’a mené à Boston et à Chicago, et qui doit encore durer 10 jours.

Par ailleurs, l’attaquant Laurent Dauphin et le défenseur Corey Schueneman ont été cédés à l’escouade de réserve. Deux places se libèrent donc dans la formation principale. On peut présumer qu’elles seront comblées au cours des prochains jours.

On s’attend à ce que les attaquants Alex Belzile et Rafaël Harvey-Pinard, de même que le défenseur Kale Clague, terminent leur isolement après avoir contracté la COVID-19. Et l’entraîneur-chef Dominique Ducharme avait indiqué plus tôt cette semaine que Paul Byron, qui n’a pas encore joué cette saison, était censé rejoindre son équipe au courant du voyage, peut-être aussi tôt que ce week-end.