PHOTO COREY SIPKIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(New York) L’attaquant des Islanders de New York Ross Johnston a été suspendu pour les trois prochains matchs en raison d’un coup à la tête à l’endroit de l’attaquant des Devils du New Jersey A. J. Greer, a annoncé la LNH vendredi.

Associated Press

Le geste de Jonhston lui a valu une pénalité de deux minutes et est arrivé tôt en première période de la rencontre de jeudi. Les Islanders ont remporté cette partie par la marque de 3-2.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a déclaré dans la vidéo qui accompagne la sentence que Johnston a volontairement choisi de donner la mise en échec à la tête de Greer et qu’il n’a pas changé de direction pour donner le coup d’épaule dans la légalité.

La suspension coûtera 15 000 $ US à Johnston. L’ailier de six pieds cinq pouces a récolté deux mentions d’assistances en neuf parties cette saison.