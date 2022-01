Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Doug Alden, Associated Press

David Pastrnak a fait mouche trois fois et les Bruins de Boston ont eu raison des Flyers de Philadelphie 3-2, jeudi.

Eric Robinson et Jake Bean ont chacun fourni deux mentions d’aide.

Emil Bemstrom, Patrik Laine, Jack Roslovic et Cole Sillinger ont été les autres buteurs.

Le deuxième but du Russe de 20 ans s’est inscrit dans une rafale de trois buts en 67 secondes, tôt en troisième période.

Yegor Chinakhov a marqué deux fois, Elvis Merzlikins a fait 31 arrêts et les Blue Jackets de Columbus ont défait les Hurricanes de la Caroline 6-0, jeudi.

Le Lightning défait les Canucks 4-2

Steven Stamkos a inscrit son 18e but de la saison, un sommet pour le Lightning, et la formation de Tampa Bay a battu les Canucks de Vancouver 4-2, jeudi soir.

Anthony Cirelli, Boris Katchouk et Brayden Point ont aussi enfilé l’aiguille pour le Lightning. Andrei Vasilevskiy a effectué 24 arrêts.

Katchouk a donné les devants 3-1 au Lightning en troisième période, lors d’une montée à deux contre le gardien. Quelques instants plus tard, Vasilevskiy a frustré Elias Pettersson en échappée.

Matthew Highmore et Tyler Motte ont tous les deux amassé un but et une assistance pour les Canucks, qui montrent un dossier de 8-2-1 depuis que Bruce Boudreau a remplacé Travis Green en tant qu’entraîneur-chef.

Thatcher Demko a stoppé 17 tirs pour l’équipe de Vancouver, qui avait repris l’action mardi soir, dans un revers de 5-2 aux mains des Panthers de la Floride.

Motte a réduit l’écart à 3-2 alors qu’il ne restait que 4 : 14 à faire au match. Point a cependant scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Mark Didtler, La Presse Canadienne