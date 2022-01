(Anaheim) La recrue Trevor Zegras a obtenu un but et a récolté une aide en plus de son but en fusillade et a mené les Ducks d’Anaheim à une victoire de 4-3 contre les Red Wings de Detroit, dimanche soir.

Associated Press

Lukáš Dostál a stoppé 33 tirs et a réalisé deux arrêts lors des tirs de barrage pour gagner à son premier match dans la LNH. Troy Terry a marqué son 22e filet de la saison pour les Ducks. Maxime Comtois a été l’autre buteur de la formation californienne, qui a signé seulement une deuxième victoire en six matchs depuis le retour de la pause des Fêtes.

Après le but de Zegras au second tour de la fusillade, Rickard Rakell a planté le dernier clou dans le cercueil des Red Wings en marquant dans la partie supérieure du filet. Rakell a terminé la rencontre avec deux mentions d’assistance.

Tyler Bertuzzi a touché la cible à une reprise et a amassé une aide pour les Red Wings. La formation du Michigan a perdu quatre parties sur les cinq qu’elle a disputés depuis Noël.

Filip Hronek et Vladislav Namestnikov ont également fait vibrer les cordages pour les Red Wings. Thomas Greiss a repoussé 24 tirs dans la défaite.

La rencontre était prévue pour jeudi, mais a été repoussée en raison de cas de COVID-19 chez les Ducks.