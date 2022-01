(Saint Paul) Kevin Fiala et Frederick Gaudreau ont touché la cible en fusillade et l’effectif réduit du Wild du Minnesota a défait les Capitals de Washington 3-2, samedi soir.

Brian Hall Associated Press

La recrue Zachary Fucale a fait 21 arrêts pour les Capitals et a établi une nouvelle marque pour la plus longue séquence sans accorder de buts pour commencer une carrière dans la LNH avec 138 minutes et sept secondes. Mats Zuccarello a mis fin à la séquence.

Kaapo Kahkonen a repoussé 29 tirs et a arrêté deux tentatives lors des tirs au but pour le Wild. Zuccarello a envoyé le match en prolongation grâce à un but lorsqu’il restait 34,7 secondes à faire au temps réglementaire.

Le Wild n’aurait pas été dans ce scénario si les Capitals n’avaient pas marqué dans leur propre filet. Avec une pénalité à retardement contre le Wild, le gardien Fucale s’est dirigé au banc en faveur d’un sixième attaquant. L’attaquant des Capitals Carl Hagelin a tenté de faire une passe en zone offensive, mais elle a glissé entre deux de ses coéquipiers et directement dans son propre filet.

Marcus Foligno a été crédité du but puisqu’il a été le dernier joueur du Wild à toucher à la rondelle. C’était son 100e filet en carrière.

Connor McMichael et Evgeny Kuznetsov ont fait mouche pour les Capitals.

Le Wild devait faire sans les services de neuf joueurs normalement dans la formation en raison de la COVID-19 et des blessures. Kirill Kaprizov, Joel Eriksson Ek, Jonas Brodin et Jared Spurgeon figuraient sur la liste d’absents.

Fucale, un choix de deuxième tour en 2013 par le Canadien de Montréal en était à son deuxième départ en carrière. Il avait joué la troisième période du match de la veille contre les Blues de St. Louis alors qu’il avait remplacé Ilya Samsonov. Il avait arrêté les 7 tirs en sa direction.

Il a entamé sa carrière avec un blanchissage de 21 arrêts contre les Red Wings de Detroit le 11 novembre.

Fucale a obtenu le record trois minutes après le début du second engagement. Il a dépassé Matt Hackett pour mettre la main sur le record. Hackett avait tenu le fort pendant 102 : 48 en 2011.