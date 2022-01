Il reste encore trois matchs du Canadien au calendrier du Centre Bell en janvier, mais si la situation sanitaire ne s’améliore pas, ces matchs seront fort probablement reportés.

Richard Labbé La Presse

En entrevue avec La Presse vendredi, France Margaret Bélanger, présidente sports et divertissement du Groupe CH, a fait savoir que face à l’état actuel des choses, les matchs de janvier au Centre Bell pourraient tous être disputés à une date ultérieure.

« Personne ne peut prédire ce qui va arriver, a-t-elle expliqué en entrevue téléphonique. On veut présenter nos matchs devant nos partisans, mais notre souhait serait de les reporter à une autre date si on ne peut pas le faire. C’est sûr qu’on aimerait mieux jouer devant un public. Jouer devant des gradins vides, comme on a dû le faire il y a un an, ce n’est pas l’idéal. »

Pour l’heure, c’est un total de six rencontres au Centre Bell qui ont été reportées. Puisque la Ligue nationale de hockey espère tout de même conclure son calendrier à la date prévue, le 29 avril, il sera très bientôt impossible de continuer à reporter des matchs.

Dans un courriel envoyé vendredi matin à La Presse, Bill Daly, commissaire adjoint de la LNH, a admis qu’il allait être pratiquement impossible de remettre des matchs à plus tard après le mois de janvier. « Il n’y a rien de décidé pour le moment, mais [la fin de janvier], ça semble être la limite », a-t-il écrit.

Il y a bien sûr un enjeu financier pour les équipes canadiennes qui auraient à présenter des matchs sans pouvoir vendre un seul billet, comme ce serait le cas du Canadien en ce moment ; en décembre, par exemple, le magazine Forbes a évalué à 5 millions les revenus du Canadien aux guichets du Centre Bell les soirs de match, loges comprises, un chiffre que le Canadien n’a pas voulu confirmer.

Selon France Margaret Bélanger, la direction du Canadien n’a pas prévu de scénario d’urgence qui mènerait à la présentation de matchs locaux dans un autre aréna que le Centre Bell.

« À l’heure actuelle, ce n’est pas un scénario pour nous que d’aller jouer ailleurs… Depuis septembre, on était en mesure de présenter des matchs au Centre Bell en exigeant le passeport vaccinal et le port du masque dans les gradins. On aimerait être en mesure de se remettre à présenter des matchs devant le plus grand nombre possible de partisans. »

Dans l’immédiat, le Canadien demeure en repos forcé en raison des nombreux cas de COVID-19 qui ont affligé le club, surtout lors de la période des Fêtes. Si rien ne change, le club doit reprendre l’entraînement à partir de dimanche à son centre de Brossard.

Le Canadien n’est pas le seul club au pays à devoir composer avec ces défis. Les Canucks de Vancouver et les Sénateurs d’Ottawa n’ont pas joué depuis le 1er janvier, et dans le cas des Canucks, leur dernier match à domicile remonte au 14 décembre.

Le Canadien, de son côté, n’a pas joué devant des partisans depuis le 9 décembre. Le dernier match présenté au Centre Bell, le 16 décembre, a été disputé devant des gradins vides.

À ce rythme, tout indique que la pause olympique du Canadien, qui devait avoir lieu entre les matchs du 1er et du 26 février, servira à reprendre tous les matchs locaux qui auront été remis.

Reste à voir s’il sera possible de reprendre tous ces matchs devant un public, même restreint.

« Nous allons continuer nos discussions en ce sens avec la LNH et avec la Santé publique, a ajouté France Margaret Bélanger. C’est sûr qu’on espère pouvoir retrouver nos partisans dans un avenir rapproché. »