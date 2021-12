Rafaël Harvey-Pinard (sur la photo) et Corey Schueneman, vont disputer un premier match à vie dans la Ligue nationale.

(Tampa) Il n’y a jamais une journée plate dans le quotidien du Canadien de Montréal.

Richard Labbé La Presse

Ainsi, parmi les merveilles que l’on a pu constater à l’entraînement du club, mardi matin au Amalie Arena de Tampa : un gardien québécois qui va disputer son premier match en un mois, deux joueurs qui vont disputer leur premier match à vie dans la LNH, et un fier vétéran qui se rapproche d’un retour au jeu.

Tentons donc de démêler un peu tout ça.

Alors oui, deux joueurs, soit Rafaël Harvey-Pinard et Corey Schueneman, vont disputer un premier match à vie dans les grandes ligues. Le défenseur a parlé d’une occasion dont tout le monde rêve, « COVID-19 ou pas COVID-19 », et l’attaquant québécois a lui aussi parlé d’un rêve.

Dans le cas de Harvey-Pinard, dont la joie de vivre crevait l’écran du Zoom en ce superbe mardi matin à Tampa, ce n’était plus qu’une question de temps, lui qui avait été rappelé par le Canadien en vue du voyage new-yorkais qui avait dû être reporté avant Noël.

« Ça fait longtemps que j’attends ça, a-t-il commencé par dire. C’est sûr que ce sont des circonstances particulières ; tu peux pas penser que ça va se passer de cette façon (en temps de COVID-19), mais peu importe. Ce soir, c’est un rêve. »

Si rien ne change d’ici à mardi soir, Harvey-Pinard patinera au sein d’un trio qui sera complété par Ryan Poehling et Cole Caufield. « Je suis confiant, j’ai hâte de faire passer mon jeu à un autre niveau, a-t-il ajouté. Déjà juste le fait de prendre l’avion avec l’équipe, j’ai réussi à faire un pas de plus vers mon but ! »

Devant le filet, c’est Samuel Montembeault qui sera chargé de la mission de repousser les tirs du Lightning. Le gardien québécois en sera à un premier départ depuis le 26 novembre. L’entraîneur Dominique Ducharme a déjà confirmé que c’est Cayden Primeau qui obtiendra le départ suivant, celui du 30 décembre en Caroline contre les Hurricanes. Reste à voir ce que tout ça va donner à Tampa ce soir.

Du côté du Lightning, ce n’est pas plus rose dans le dossier des absences. Les deux gardiens manquent à l’appel, ce qui fait en sorte que le Québécois Maxime Lagacé va obtenir un premier départ devant un filet de la LNH depuis le 8 mai, alors qu’il était un membre des Penguins de Pittsburgh.

Le défenseur Sean Day, lui, disputera son premier match dans la LNH. Le Lightning pourra toutefois compter sur le retour de l’attaquant Brayden Point.

Et puisqu’il faut bien des bonnes nouvelles de temps à autre chez le Canadien, notons que Paul Byron a repris l’entraînement avec ses coéquipiers, et ne serait plus qu’à quelques jours d’un retour au jeu. « C’est une question de temps », a expliqué Dominique Ducharme.

Enfin, dans le rayon des choses qu’on ne croyait pas avoir à écrire en 2021 mais nous y voici quand même : l’attaquant Devante Smith-Pelly est de retour dans l’organisation du Canadien. Celui qui avait porté le maillot du club en 2014-15 et 2015-16 a dit oui à un contrat d’essai avec le Rocket, dans la Ligue américaine.

Au train où vont les choses, on le reverra peut-être au Centre Bell en 2022.