(Tampa) Derek Lalonde a très bien résumé ce qui attend son club au cours des prochains jours, ici à Tampa Bay : « Ce sera un défi. »

Richard Labbé La Presse

Un défi ? On pourrait dire ça, oui.

Pourquoi ? Parce que le variant Omicron s’est invité un peu partout, et en bon indésirable, il s’est aussi invité dans les arénas de la LNH au cours des derniers jours. Dont celui des champions en titre.

En premier, le Lightning devra se trouver des gardiens. C’est parfois difficile de trouver des gardiens dans la vie en général, comme chaque joueur de ligue de garage peut l’attester, et c’est difficile aussi pour les meilleurs. Dans le cas qui nous préoccupe, il se trouve que Brian Elliott et Andrei Vasilevskiy se retrouvent sur le protocole de la COVID-19.

On ne sait trop s’il y a un chauffeur de Zamboni dans les environs qui pourrait se rendre à l’aréna avec son équipement, mais avant d’en arriver là, le Lightning va regarder du côté de la Ligue américaine… sauf que le problème, c’est que le club-école à Syracuse est aussi durement touché par cet encombrant variant.

De sorte que Derek Lalonde, qui agit à titre d’entraîneur en remplacement de Jon Cooper (COVID-19 lui aussi), a été incapable de nommer les gardiens qui allaient débarquer ici mardi matin, en vue du match de mardi soir contre le Canadien. En fin de journée toutefois, le Lightning confirmait le rappel du gardien québécois Maxime Lagacé, du gardien Hugo Alnefelt, et du défenseur Sean Day.

« Tout peut changer, mais on aura deux gardiens de la Ligue américaine dans notre vestiaire le matin du match, a-t-il expliqué. C’est seulement la réalité de la ligue et du monde dans lequel on vit en ce moment… ce n’est pas l’idéal, mais on espère que nos gars qui sont déjà ici vont les aider et être en mesure de jouer de façon responsable devant eux. »

Cette drôle de situation, qui n’est pas du tout drôle finalement, a fait en sorte que le Québécois Frantz Jean, le coach des gardiens ici chez le Lightning, a dû remettre les jambières à l’entraînement de lundi matin, alors qu’en face de lui, c’est un certain Kyle Konin qui portait les jambières et le masque. Selon Hockeydb, ce Konin a disputé un dernier match en 2018-19, avec les Lumberjacks du Vermont et l’Avalanche du New Hampshire, en plus d’avoir servi comme gardien d’urgence aux Blues de St. Louis cette saison. On présume qu’il va se tenir proche du stationnement de l’aréna demain soir.

« Il nous manque deux entraîneurs, il nous manque deux gardiens, a ajouté Lalonde. Ce serait facile de se laisser aller un peu au découragement, mais nos gars ne sont pas affectés. »

En plus des gardiens, le Lightning a aussi ajouté les noms de Mikhail Sergachev, Pierre-Édouard Bellemare, Anthony Cirelli et Andrej Sustr sur sa liste COVID-19. Le cas de Sustr nous rappelle combien les choses peuvent changer vite ; il venait à peine d’être ajouté à l’équipe de réserve, mais il a produit un test positif en débarquant à l’aréna.

C’est donc une équipe bien différente de celle de la grande finale en juillet que le Lightning va offrir à ses partisans mardi soir. S’il y a un match, bien sûr.

Il faut se préparer comme si on va jouer, même si bien des choses peuvent changer. On s’est fait dire de se préparer comme si on allait jouer. C’est dommage ce qui arrive à travers la ligue, mais plusieurs équipes doivent composer avec ça. Les équipes vont devoir s’ajuster rapidement, on devra le faire aussi. Steven Stamkos

« Ce n’est pas l’idéal… avec le nouveau variant, ce sera sans doute ainsi pour les prochaines semaines. Ça fait déjà longtemps qu’on doit composer avec cette situation, mais les gars vaccinés se sentent d’habitude assez bien même s’ils rapportent un test positif. La majorité de nos joueurs ici ont reçu leur 3e dose, et on voit des exemples ici où il y a des gars ne se sentent pas si mal même en ayant contracté la COVID-19. »

Concluons tout ça dans le rayon des bonnes nouvelles, si cela est possible : l’attaquant Brayden Point, qui n’a pas joué depuis le 20 novembre, a pris part à l’entraînement de lundi et pourrait prendre part au prochain match de son club, lui qui a complété un trio avec Nikita Kucherov et Alex Killorn.

« J’y vais seulement comme ça va… je me présente quand ils me disent de me présenter », a expliqué Point, qui n’est pas si différent de nous tous, finalement.