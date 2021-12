Hockey

Mondial junior

Hockey Canada modifie le calendrier préparatoire

(Edmonton) Compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique entourant la pandémie de COVID-19 et le variant Omicron, et afin d’assurer la santé et sécurité des participants et de l’ensemble de la communauté au Championnat mondial junior 2022, Hockey Canada a modifié le calendrier préparatoire, qui devait débuter le 19 décembre.