Mattias Norlinder doit apprendre à s’adapter à la vitesse de jeu du hockey nord-américain, mais c’est en Europe qu’il le fera.

Guillaume Lefrançois La Presse

Vous trouvez ça étrange ? Vous n’êtes pas seuls. Le pauvre Dominique Ducharme a passé une bonne partie de son point de presse à tenter d’expliquer pourquoi il a été convenu, de concert avec le joueur, que Norlinder poursuive sa saison chez lui, en Suède, avec le club de Frölunda.

« C’est un jeune intelligent. Il voit la différence entre le hockey européen et d’ici, a d’abord noté Ducharme, en marge de l’entraînement optionnel du Tricolore. C’est surtout le temps et l’espace que t’as pour faire des jeux. De la façon dont les équipes mettent de la pression dans la LNH et la Ligue américaine, t’as beaucoup moins de temps pour faire tes jeux et prendre tes décisions. Ce sont des choses qu’il a tout de suite ressenties.

« C’est d’être dynamique et de fermer l’espace rapidement. On lui a demandé de travailler là-dessus en vue de l’an prochain. »

Relancé à quelques reprises, Ducharme revenait aux mêmes explications, mais il a fini par convenir que « ce n’est pas juste le côté hockey ».

« Pour sa progression, ç’aurait été idéal qu’il soit à Laval, a convenu Ducharme. Mais beaucoup de choses entrent en ligne de compte et la décision a été prise par rapport au [portrait d’ensemble] au lieu d’un aspect spécifique. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

On revient donc au scénario qu’avait envisagé Norlinder en juin dernier, quand il avait signé son premier contrat avec le Tricolore. « On ne sait pas encore ce qui arrivera. Je vais m’entraîner ici à Göteborg cet été. On verra ensuite ce qu’ils diront au camp, si je retourne en Suède ou si je reste à Montréal. Mais je vais probablement jouer en Suède », avait-il alors confié à La Presse.

Choix de 3e tour (64e au total) de Montréal en 2019, Norlinder a récolté une passe en six matchs dans la LNH cette saison. Il a disputé le même nombre de matchs à Laval, où il a inscrit un but et une aide.

Un départ pour Primeau

C’est Cayden Primeau qui défendra le filet du Canadien contre les Flyers. Le gardien a été rappelé du Rocket de Laval jeudi matin. Pour lui faire une place, l’équipe a cédé à son club-école le défenseur Corey Schueneman.

Ducharme a indiqué que l’équipe souhaite « donner du millage » à Primeau. « Il a joué de bons matchs à Laval dernièrement. Il va jouer ce soir et retourner à Laval ensuite », a dit l’entraîneur-chef.

Ducharme a aussi précisé que Samuel Montembeault n’était pas écarté du portrait pour autant, même s’il n’a pas obtenu de départ depuis le 26 novembre. Montembeault disputera en effet un des trois matchs du CH dans la région new-yorkaise la semaine prochaine, selon le coach.

Primeau montre une fiche de 8-6-3 à Laval cette saison, avec une moyenne de 2,77 et une efficacité de ,912. Le jeune homme de 22 ans a aussi disputé deux joutes avec le CH, des défaites de 3-2 contre les Rangers et de 6-0 contre les Penguins.

Evans va mieux

Du reste, Jake Evans devrait revenir au jeu, après avoir raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure au haut du corps.

« Si je ne suis pas à 100 %, je ne suis pas un très bon joueur. Je voulais juste prendre mon temps et ne rien risquer. Je me sens très bien en ce moment », a indiqué Evans.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jake Evans

Ducharme n’a pas voulu confirmer qui sera l’attaquant surnuméraire, mais Joel Armia pourrait être le malheureux élu. Le gros ailier droit a effectué des exercices à la position de défenseur à l’entraînement de mercredi.

Aucun autre retour au jeu n’est prévu. Christian Dvorak s’est exercé légèrement sur glace après le groupe, en solitaire avec un thérapeute. Il est touché au bas du corps. Chris Wideman reviendra dans le giron de l’équipe jeudi après-midi, après que sa conjointe eut donné naissance à leur enfant, mais il ne jouera pas.

Avant la séance principale, l’attaquant Brendan Gallagher et le défenseur Sami Niku, qui viennent de sortir de leur isolement après avoir contracté la COVID-19, se sont exercés sur la patinoire avec Carey Price, qui poursuit sa rééducation. Ducharme a dit qu’ils ont « des chances » de jouer lundi. « C’est le plus tôt qu’on les reverra », a-t-il précisé.

Ils ne seront donc pas disponibles pour le match de samedi contre les Bruins. Mais encore faut-il que ce match ait lieu… Les Bruins comptent actuellement six joueurs dans le protocole de la COVID-19.

Enfin, notons que Price poursuit sa progression vers un retour. À l’entraînement de mercredi, il a reçu des tirs de Paul Byron, et jeudi, c’était au tour de Gallagher et Niku de s’exercer contre lui.

« Si [mercredi] n’était pas la première journée où il recevait des tirs, c’est très récent, a admis Ducharme. Il suit les étapes. Comme Paul Byron, il commence avec un jour sur la glace, un jour de congé, deux jours sur la glace, un jour de congé, afin de s’approcher d’une semaine normale de travail. »