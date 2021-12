Dans son communiqué, la LNH a expliqué que six joueurs et un membre du personnel de l’équipe ont été placés dans le protocole lié à la COVID-19 dans un intervalle de 24 heures.

(New York) Les matchs que devaient jouer les Flames de Calgary jusqu’au jeudi 16 décembre inclusivement ont été reportés en raison d’inquiétudes liées à la COVID-19.

La Presse Canadienne

La Ligue nationale de hockey en a fait l’annonce dans un communiqué de presse lundi matin.

La décision a été prise après consultations de la part des entités médicales de la ligue, de l’Association des joueurs et du club, précise la LNH dans son communiqué.

Les Flames devaient se rendre à Chicago pour y affronter les Blackhawks dans le seul match au calendrier lundi. Ils devaient visiter les Predators de Nashville mardi et accueillir les Maple Leafs de Toronto jeudi soir.

Au plus tôt, les Flames pourraient jouer leur prochain match samedi, à domicile, contre les Blue Jackets de Columbus.

Lundi matin, les Flames ont précisé que les joueurs en question sont les attaquants Elias Lindholm, Andrew Mangiapane, Brad Richardson et Adam Ruzicka, ainsi que les défenseurs Chris Tanev et Nikita Zadorov.

La LNH s’est dit inquiète d’une propagation continue et de la possibilité de nouveaux cas positifs au cours des prochains jours.

La ligue a aussi fait savoir que le complexe d’entraînement de l’équipe a été fermé, une mesure qui est entrée en vigueur immédiatement et qui sera maintenue jusqu’à nouvel ordre.

Par ailleurs, la LNH a amorcé le processus visant à modifier le calendrier des Flames.

Malgré le fait qu’ils aient perdu leurs quatre dernières rencontres, les Flames (15-7-6) occupent le deuxième rang dans la section Pacifique, un point derrière les Ducks d’Anaheim avec deux parties en banque.

Jusqu’à maintenant cette saison, les Sénateurs d’Ottawa et les Islanders de New York ont également vu certains de leurs matchs reportés à cause de la COVID-19. Trois matchs des Sénateurs et deux des Islanders ont dû être reportés.