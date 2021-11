Si vous aviez à miser une somme d’argent sur un concours d’échappées, qui de Michael Pezzetta ou de Jonathan Drouin choisiriez-vous pour faire fructifier vos avoirs ?

Si vous avez répondu Pezzetta, vous avez l’œil d’un dépisteur. L’homme à la tignasse princière a eu le dessus sur son coéquipier au terme de l’entraînement de lundi matin, provoquant la frénésie chez ses coéquipiers et plongeant le Québécois dans la honte.

Pour celles et ceux qui l’auraient ratée, le Canadien a publié la scène sur ses réseaux sociaux.

Un observateur cynique pourrait arguer que le Canadien, en ayant connu l’un des pires débuts de saisons de sa longue et glorieuse histoire, ne peut que s’améliorer. Et un autre, encore plus acide, pourrait s’offusquer que l’heure soit à la rigolade plutôt qu’à l’autoflagellation.

Le premier n’aurait pas complètement tort. Et le second n’aurait pas vraiment raison.

Car si les joueurs se sont soumis à un concours amical, ce n’est qu’après avoir sué sang et eau pendant 45 minutes d’un entraînement à haute intensité.

Jeu de transition, travail à cinq contre cinq en zone adverse, batailles à un contre un, récupération de rondelles… Le personnel d’entraîneurs avait préparé un programme costaud après un dimanche de congé. « On veut s’assurer de bâtir sur ce qu’on a fait samedi. On ne veut pas faire de pas en arrière », a expliqué l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Contre les Predators de Nashville, samedi, le Tricolore a signé une victoire convaincante de 6-3 – encore que la remontée des visiteurs en troisième période ait trahi la fragilité d’une équipe dont la confiance n’est pas à son maximum.

« La saison n’est pas finie après 20 matchs, a insisté Christian Dvorak. Il faut amorcer une séquence victorieuse et y aller un jour à la fois. »

Les tenants du verre à moitié vide diront que c’est bien beau, mais qu’il se fait déjà tard pour amorcer une remontée depuis les bas-fonds du classement général. Les défenseurs du verre à moitié plein rétorqueront que de bonnes nouvelles arrivent enfin. Sur ce coup, tout le monde a raison.

Le Canadien n’a toujours pas gagné deux matchs de suite cette saison. Alors pour en aligner trois, quatre, cinq, voire 15, il faudra s’y mettre. Par contre, des éléments permettent effectivement d’espérer des jours un peu moins sombres.

D’abord, Jake Allen a pris part à l’entraînement complet de son équipe, lundi. Le gardien, qui a subi une commotion cérébrale il y a un peu plus d’une semaine à Detroit, saura mardi s’il a le feu vert pour disputer un match. Le renvoi de Cayden Primeau à Laval laisse croire qu’on s’attend à de bonnes nouvelles pour Allen, qui, malgré des performances inégales cette saison, demeure la meilleure option du CH devant le filet en attendant le retour de Carey Price.

Quelques-uns des autres nombreux blessés s’approchent d’un retour. Cédric Paquette pourrait potentiellement jouer dès mercredi, a souligné Ducharme. Joel Edmundson, lui, devra attendre encore un peu, mais il sera du voyage de trois matchs de l’équipe. Son entraîneur a parlé d’un possible premier match la semaine prochaine, dans son cas.

Le défenseur, dont la blessure (toujours non divulguée à ce jour) l’a privé du camp d’entraînement ainsi que des 20 premiers matchs de la saison, a pris part à un premier entraînement complet lundi. Comme Paquette, il portait un chandail réservé aux joueurs qui ne peuvent subir de contacts. Il a toutefois travaillé avec énergie et intensité.

Son retour aura un « effet stabilisateur » au sein de la défense du Canadien, estime Dominique Ducharme. Le temps de glace et les assignations seront ainsi distribués différemment.

« C’est un gars d’expérience, qui joue un match simple, mais efficace, a rappelé Ducharme. Il est dur à affronter, il transporte bien la rondelle sans être spectaculaire, il défend bien, il aide en désavantage numérique… Tout ça aura un impact sur le groupe. »

L’entraîneur a par ailleurs réitéré que son équipe avait montré des signes encourageants au cours des deux dernières semaines, si l’on fait abstraction de l’horrible performance de jeudi dernier contre les Penguins de Pittsburgh.

Le CH a en effet récolté des points dans trois matchs de suite – deux défaites en prolongation et une victoire –, avant de subir deux défaites relativement serrées. Le match contre les Penguins a suivi, puis la victoire de samedi contre les Predators.

« On se rapprochait », a résumé Ducharme.

Est-ce à dire que les conditions sont réunies pour, enfin, mettre des points en banque ?

« Oui, mais c’est juste ce qu’on va faire au cours des prochains matchs qui va le dire. »

Ce que les réjouissances de la fin de l’entraînement ont en outre révélé, c’est à quel point les joueurs du CH continuent de constituer un groupe soudé qui, malgré les défaites, n’a pas cédé au fatalisme.

« On veut tous renverser la tendance », a assuré Christian Dvorak, qui parle en connaissance de cause. L’ancien des Coyotes de l’Arizona a raté les séries éliminatoires quatre fois au cours des cinq saisons qu’il a passées dans le désert.

« Ce n’est jamais une bonne chose de se morfondre et d’arriver à la patinoire la tête basse, a-t-il poursuivi. Il faut garder la tête haute, et le groupe, serré. »

« Les gens peuvent penser ce qu’ils veulent, mais tout le monde est proche dans ce vestiaire », a abondé Chris Wideman.

Au fait, quelle sera la conséquence que subira Jonathan Drouin après avoir perdu le concours d’échappées ?

« On a un petit quelque chose pour lui, a promis Wideman, espiègle. Vous allez voir ça mardi. »

L’entraînement est prévu à 10 h 30. La réponse ne devrait pas se faire désirer trop longtemps.

En bref

Deux matchs-revanches

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les Penguins de Pittsburgh ont donné une raclée de 6-0 au Canadien, jeudi dernier.

Le Canadien s’envolera mardi pour Washington, premier arrêt d’un voyage court, mais chargé, qui l’amènera ensuite à Buffalo (vendredi) et à Pittsburgh (samedi). Le duel face aux Capitals sera le premier entre les deux équipes cette saison, mais les deux rencontres suivantes feront office de matchs-revanches. Les Sabres ont en effet humilié le CH 5-1 à la mi-octobre, et les Penguins viennent à peine de s’essuyer les pieds sur les Montréalais (6-0). Dominique Ducharme se concentre d’abord sur celui à Washington, qui sera une nouvelle occasion, après quatre tentatives ratées, de signer deux victoires consécutives. « Ça ne nous ajoute pas une pression additionnelle, a-t-il toutefois assuré. On est tous conscients de la situation. La seule chose qu’on contrôle, c’est d’augmenter notre rythme encore plus » qu’à l’entraînement de lundi.

Dvorak : « Je me mets beaucoup de pression »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Christian Dvorak

La chose a été couverte in extenso, mais Christian Dvorak ne connaît pas des débuts rêvés avec le Canadien. Or, l’Américain vient d’inscrire trois points, dont deux buts, à ses trois derniers matchs. Son acclimatation à sa nouvelle équipe se poursuit, a-t-il indiqué lundi, sans pour autant s’en servir pour expliquer son début de campagne cahoteux. « Je me mets beaucoup de pression pour contribuer davantage, a-t-il avoué. Quand l’équipe perd, je sais que je dois être meilleur. » Ses ennuis se sont aussi traduits sur le plan défensif, comme l’écrivait La Presse lundi matin dans son bilan du premier quart de la saison du CH. Et Dvorak est en plus un membre de l’unité de désavantage numérique, qui continue d’éprouver des ennuis. « Il faut jouer de manière plus serrée, forcer des tirs de l’extérieur et bloquer des lancers, a-t-il expliqué. Des fois, on doit juste simplifier les choses. »

L’infirmerie, la suite

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Mathieu Perreault

Donner des nouvelles des joueurs blessés du Tricolore pourrait devenir un emploi à temps plein. Alors qu’Allen, Paquette et Edmundson ont retrouvé leurs coéquipiers, Mike Hoffman (haut du corps) et Mathieu Perreault (œil) ont patiné ensemble avec un thérapeute du sport, lundi. Aucun des deux ne jouera à court terme. Perreault a dû subir une deuxième opération à un œil, au début de la semaine dernière, et il n’a pas retrouvé 100 % de sa vision, a expliqué Ducharme. La nature précise de ce handicap rend une date de retour difficile à prédire. Quant à Carey Price, il n’a pas sauté sur la glace depuis sa séance de patinage de la semaine dernière. Il s’est toutefois entraîné en gymnase. Sur les ondes du 91,9 Sports, le directeur général Marc Bergevin a indiqué qu’il ne pouvait « pas garantir » un retour en forme du gardien avant les Fêtes.