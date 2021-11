Consultez les comptes-rendus des matchs disputés lundi dans la LNH.

Buffalo va aussi accueillir Boston et Montréal cette semaine (mercredi et vendredi).

Gavrikov a complété son propre doublé tard en troisième période, après que Buffalo ait corsé les choses grâce à Dylan Cozens et Tage Thompson, ce dernier inscrivant son deuxième but du match.

Les Blues défont les Golden Knights 5-2

PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Justin Faulk (72) a marqué le 100e but de sa carrière.

Justin Faulk a marqué le 100e but de sa carrière pour couronner une poussée rapide de trois filets des Blues de St. Louis, qui ont battu les Golden Knights de Vegas 5-2, lundi soir.

Ryan O’Reilly, Tyler Bozak, Brandon Saad et Niko Mikkola ont aussi fait bouger les cordages pour les Blues, qui n’avaient obtenu que deux victoires à leurs 10 dernières sorties.

Jordan Binnington, qui avait perdu six de ses sept derniers départs, a été efficace devant le filet des Blues et il a conclu la rencontre avec 32 arrêts.

Chandler Stephenson et Reilly Smith ont répliqué pour les Golden Knights, qui avaient remporté cinq de leurs six derniers matchs.

La formation de St. Louis tirait de l’arrière 2-0 lorsqu’elle a ouvert les valves à mi-chemin au premier engagement.

O’Reilly a touché la cible d’un angle restreint lorsque son tir a touché la jambe du gardien Robin Lehner avant de traverser la ligne rouge, à 10 : 15. Environ une minute et demie plus tard, Bozak a marqué son premier but de la campagne. Seulement 33 secondes plus tard, Faulk s’est échappé et il a trompé la vigilance de Lehner grâce à un tir haut.

Lehner a cédé cinq fois en 31 lancers devant la cage des Golden Knights.

La Presse Canadienne