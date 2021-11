Consultez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Le Lightning s’empare de la victoire en tirs de barrage

Steven Stamkos a inscrit le seul but en tirs de barrage pour donner la victoire au Lightning de Tampa Bay sur le Wild du Minnesota. Brian Elliott a fait le travail à l’autre bout de la patinoire en bloquant les trois tireurs adverses pour mériter une victoire de 5-4.

Le Lightning n’aurait pourtant jamais dû en arriver là. Il a laissé filer une avance de deux buts en fin de troisième période pour se retrouver en bris d’égalité.

Le Wild est revenu de l’arrière en marquant deux buts en 2 : 09 après avoir retiré son gardien au profit d’un sixième patineur. D’abord Kevin Fiala, puis Joel Eriksson Ek ont battu Elliott. Le Wild a toutefois été incapable de profiter d’un avantage numérique d’environ une minute et demie en période de prolongation.

Dans le camp du Lightning, on a pu compter sur deux buts d’Anthony Cirelli et un but chacun de la part de Pat Maroon et d’Alex Barré-Boulet. Elliott a effectué 28 arrêts.

Marcus Foligno et Brandon Duhaime ont été les autres buteurs du Wild. Kaapo Kahkonen a bloqué 20 tirs.

Cirelli a donné l’avance au Lighning 3-2 en marquant sur un retour de lancer avec 2 : 53 à jouer en deuxième période. Barré-Boulet a doublé l’avance en milieu de troisième depuis le cercle de droite quand le tir de Stamkos a ricoché sur le défenseur du Wild Jon Merrill.

Barré-Boulet avait été renvoyé dans la Ligue américaine, vendredi, mais a été rappelé avant le match.

Les deux équipes avaient subi la défaite la veille, elles ont donc entamé le match en force. La foudre a frappé en premier quand Cirelli a marqué en avantage numérique, suivi de Maroon.

Foligno a réduit l’écart en avantage numérique avant la fin de la période, puis Duhaime a créé l’égalité tôt en deuxième engagement.

Mark Didtler, Associated Press