Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Jan Rutta, Pat Maroon et Victor Hedman ont riposté pour le Lightning, qui avait remporté trois matchs de suite.

Mackenzie Blackwood a fait 31 arrêts pour le New Jersey, qui stoppait une série de trois défaites.

Mercer et Jesper Bratt dominent les Devils avec 12 points chacun.

Sherangovich a signé le but déterminant à mi-chemin de la période, complétant un doublé avec un tir vif, d’un angle restreint.

Tomas Tatar, Yegor Sherangovich, Jimmy Vesey et Dawson Mercer ont réussi les frappes tardives (Mercer dans un filet désert).

Les Devils du New Jersey ont inscrit quatre buts sans réplique au troisième vingt, samedi, surprenant ainsi le Lightning de Tampa Bay au compte de 5-3.

Les Hurricanes tiennent bon contre les Kings

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS

Martin Necas a dénoué l’impasse en fin de deuxième période et les Hurricanes de Caroline ont tenu le coup pour vaincre les Kings de Los Angeles 5-4, samedi soir.

Seth Jarvis a enfilé l’aiguille dans un troisième match de suite pour les Hurricanes, qui ont signé une quatrième victoire consécutive.

Sebastian Aho et Derek Stepan ont tous les deux amassé un but et une assistance alors que Jesperi Kotkaniemi a fait mouche à une occasion pour la troupe de la Caroline du Nord.

Adrian Kempe, à deux occasions, Blake Lizotte et Brendan Lemieux ont touché la cible pour les Kings, qui ont perdu une troisième partie d’affilée après avoir connu une séquence de sept victoires.

Frederik Andersen a stoppé 38 lancers et il a même obtenu une aide pour les Hurricanes. Cal Petersen a alloué cinq buts en 20 tirs du côté des Kings.

L’attaque en transition s’est avérée une force des Hurricanes pendant l’affrontement et elle a finalement pu leur donner les devants avec 34 secondes à écouler au deuxième vingt. Necas a contourné le défenseur Mikey Anderson avant de déjouer Petersen du côté éloigné.

Dan Greenspan, La Presse Canadienne