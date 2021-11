(New York) Avec la réouverture des frontières terrestres, une virée à New York redevient une option. L’exigence de présenter un test négatif de COVID-19 au retour au Québec s’ajoute toutefois à la facture déjà salée d’une visite par ici. Mais il y a visiblement des solutions !

Guillaume Lefrançois La Presse

Nos recherches commencent lundi matin, en attendant le train à Boston. Les premiers résultats nous permettent de trouver un test PCR, avec résultat en 8 à 14 heures, pour 250 $, américains bien sûr. Dans l’impossibilité de vendre un rein dans de si brefs délais, nous avons poursuivi les recherches.

Courriel à l’excellent Michael Rappaport, un des relationnistes des Rangers de New York. Car en 2021, aider les journalistes à trouver des endroits où se faire tester fait maintenant partie des tâches des relationnistes.

Bref, Rappaport nous suggère une clinique tout près du Madison Square Garden. Après nos recherches, il semble que ce soit gratuit, mais il y a toujours la crainte d’arriver sur place et de se faire dire que les tests sont gratuits seulement pour les résidants de l’État ou les citoyens américains.

On se dirige tout de même vers la clinique en question, en sortant de Penn Station. Puis, après avoir marché environ 100 m, on tombe sur une clinique mobile de dépistage. La camionnette est là, stationnée devant un McDonald’s qui annonce le retour du McRib.

On résiste à l’appel du McRib et on s’approche donc du kiosque. La dame à l’accueil a visiblement un don pour le compliment. À la cliente qui passe juste avant nous : « Sur votre photo, vous ressemblez un peu à Anne Hathaway », lui lance-t-elle.

« Sur la photo », parce que la cliente en question porte son couvre-visage. « Je vais le prendre ! », dit-elle, le sourire dans les yeux.

PHOTO GUILLAUME LEFRANÇOIS, LA PRESSE Le kiosque d’accueil

Vient notre tour. Pas de question pour savoir si on est jumeau avec Bradley Cooper ou The Rock, malheureusement. L’accueil est tout de même chaleureux.

« Nous offrons trois types de tests. Vous voulez les trois ?

– Non, seulement un test PCR. Quels sont les délais ?

– De 24 à 48 heures. Vous en avez besoin pour quand ?

– Mercredi matin, dans environ 40 heures.

– Vous serez corrects. Mais dites à l’infirmière que vous voulez l’autocollant. Elle va comprendre. Mais vous devez absolument le lui dire ! »

Alors, tel un Eddie Shore dans un bar de Boston pendant la Prohibition, on mentionne le code secret à l’infirmière, qui comprend aussitôt.

Deux tiges dans le nez plus tard, nous sommes libéré. Avec le temps d’attente pour s’enregistrer, l’opération prend peut-être une quinzaine de minutes. Tout ça gratuitement. « Nous sommes un laboratoire privé, mais le gouvernement nous paye », nous explique notre amie.

Le résultat doit rentrer par message texte d’ici mercredi matin. On croise les doigts, car c’est pratiquement trop facile jusqu’ici. Il doit bien y avoir un piège !