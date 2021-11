Consultez les comptes-rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Les Bruins freinent l’élan des Devils

Brad Marchand a marqué deux buts et le gardien Jeremy Swayman a bloqué 27 rondelles pour mener les Bruins de Boston vers une victoire de 5-2 contre les Devils du New Jersey, samedi après-midi.

Erik Haula, Patrice Bergeron et Jake DeBrusk ont également trouvé le fond du filet pour les Bruins, qui ont stoppé deux séquences, celle de trois victoires des Devils et une autre de trois défaites de leur part, à l’étranger.

Le défenseur Charlie McAvoy a fait sa part en récoltant trois mentions d’aide qui ont aidé Swayman à signer un troisième gain d’affilée.

La recrue Dawson Mercer et Jesper Bratt ont obtenu un but et une aide chacun pour les Devils. Andreas Johnsson, leur coéquipier de trio, a inscrit deux aides.

Les Bruins n’ont jamais tiré de l’arrière à partir du moment où Haula a touché la cible à 17 : 37 de la première période.

Marchand a doublé l’avance des Bruins au début de la deuxième période, mais Mercer a répliqué 28 secondes plus tard.

Marchand a complété son doublé un peu plus de deux minutes plus tard lorsqu’il a déjoué la vigilance de Bernier, qui a stoppé 31 tirs.

Tom Canavan, Associated Press