Un peu comme Ringo Starr, Ryan Poehling a eu besoin d’un peu d’aide de ses amis, mercredi.

Guillaume Lefrançois La Presse

C’est que le jeune homme laisse la voiture au centre-ville quand il se rend à la Place Bell pour jouer avec le Rocket de Laval. Mais après le match, Marc Bergevin l’attendait dans le bureau de l’entraîneur-chef du Rocket, Jean-François Houle, pour lui annoncer qu’il était rappelé avec le Canadien.

« Je ne savais pas trop comment je rentrerais à la maison avec mon équipement ! Heureusement, Brooksie [Josh Brook] m’a ramené dans sa voiture », a rigolé Poehling.

C’est un Poehling de commerce agréable qui s’est présenté devant les caméras, jeudi matin. Lui et le défenseur Mattias Norlinder ont été rappelés tard la veille, mais contrairement au Suédois, Poehling sera de la formation du Tricolore, jeudi, contre les Flames de Calgary. Pour l’occasion, il formera un trio avec Alex Belzile et Michael Pezzetta, deux joueurs qu’il côtoie à Laval depuis deux ans.

« Il connaît les deux joueurs avec qui il jouera, donc c’est un avantage. Mais la balle est dans son camp à partir de là, et s’il joue du bon hockey, différentes choses pourront se présenter », a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme.

On comprend ici que Poehling aura toutes les occasions de se faire valoir. Derrière Nick Suzuki, la ligne de centre du Tricolore en arrache cette saison. Jake Evans vit de bons moments, mais il a disputé ses meilleurs matchs dans des rôles de soutien. Christian Dvorak connaît une très difficile adaptation avec sa nouvelle équipe ; son différentiel de -14 lui vaut le 748e rang dans la LNH, avec son ancien coéquipier Jacob Chychrun (-20) qui ferme la marche au 749e rang.

Les hauts et les bas d’Evans et de Dvorak ont mené Ducharme à donner des chances à Jonathan Drouin et Mathieu Perreault au centre, mais les deux sont actuellement blessés, tout comme Cédric Paquette.

Au camp, Poehling avait aussi eu toutes les occasions de se mettre en valeur, disputant cinq de six matchs préparatoires du CH. Il n’avait obtenu aucun point, montré un différentiel de -2 et ressortait très peu. « Il est conscient du camp qu’il a eu », a reconnu Ducharme.

« Le calendrier préparatoire ne s’est pas déroulé comme je l’aurais souhaité, a admis l’Américain. Je méritais de commencer la saison à Laval. J’ai eu une bonne discussion avec Marc et le personnel d’entraîneurs et j’ai fait exactement ce qu’ils m’ont demandé. C’est pourquoi on m’a rappelé. Évidemment, il y a eu les blessures aussi. »

En soutien à Caufield

Poehling a amassé six points en sept points à Laval cette saison. Mercredi, il a inscrit son troisième but de la saison en saisissant un retour de tir de Cole Caufield sur une descente à deux contre un. Après le jeu, Poehling semblait pratiquement plus heureux pour Caufield que pour lui-même !

« On a joué ensemble les deux premiers matchs aussi, il avait six ou sept tirs, mais ça ne rentrait pas, il n’avait pas de point non plus. Donc j’étais juste content pour lui, et pour moi », a raconté Poehling.

On sent d’ailleurs que Poehling a voulu s’occuper de Caufield pour lui éviter le chemin de croix que Poehling a lui-même emprunté depuis ses débuts magiques à Montréal en avril 2019.

« Il n’était pas content d’être renvoyé, mais il est arrivé avec la bonne attitude. Je l’ai appelé quand c’est arrivé, j’ai vécu la même chose. Je n’ai pas eu un parcours dans la LNH comme lui, mais je lui ai dit : "regarde, quand j’ai été renvoyé, je n’avais pas la meilleure attitude et je l’ai regretté". Donc il doit prendre une bonne dose d’humilité, s’intégrer à l’équipe et apprendre des autres. C’est un bon jeune, il aura une longue carrière. »

Caufield aura d’ailleurs intérêt à être patient, puisque Ducharme a rappelé jeudi que son stage à Laval « faisait partie du parcours » et qu’il devait « retrouver ses repères ». Autant d’expressions qui laissent croire qu’un rappel n’est pas imminent.

Parlant de patience, Norlinder devra lui en faire preuve. Il ne jouera pas jeudi, et Ducharme a rappelé qu’il n’a pas eu beaucoup de temps d’entraînement. « On va attendre un peu. »

Drouin ratera la rencontre, tandis que Dvorak et Josh Anderson devraient être à leur poste.

Jake Allen défendra le filet des Montréalais.