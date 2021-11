(Buffalo) Moritz Seider a marqué à 3 : 45 de la période de prolongation pour donner une victoire de 4-3 aux Red Wings de Detroit sur les Sabres de Buffalo. Tyler Bertuzzi a obtenu deux buts et deux mentions d’aide dans la victoire.

Jonah Bronstein Associated Press

La recrue Lucas Raymond a lui aussi été un élément clé dans le camp vainqueur avec trois mentions d’aide alors que son coéquipier Pius Suter a obtenu un but et une aide. Alex Nedeljkovic a bloqué 29 tirs pour aider les Wings à mettre fin à une série de quatre défaites.

Rasmus Dahlin a enfilé son premier but de la saison pour les Sabres qui ont encaissé une quatrième défaite consécutive après un brillant départ de 5-1-1. Tage Thompson et Arttu Ruotslainen ont été les autres marqueurs des Sabres. Rasmus Asplund a obtenu deux mentions d’aide pour prolonger sa série de matchs avec au moins un point à six. Dustin Tokarski a réussi 29 arrêts.

Bertuzzi a enfilé deux buts en 90 secondes en milieu de troisième période pour ramener les Red Wings à égalité 3-3. Puis, en prolongation, c’est lui qui a mis la table en servant une passe parfaite à Seider qui s’est élancé sur réception du cercle de mise en jeu à droite du filet pour marquer le but de la victoire.

Après avoir battu Tokarski d’un tir des poignets à 13 : 24 de la troisième période, Bertuzzi a récidivé 90 secondes plus tard en profitant d’une passe devant le filet de Suter.

Plus tôt dans le match, les Wings menaient 1-0 quand les Sabres ont répliqué avec deux buts en un peu plus d’une minute en deuxième période.

Jeff Skinner a préparé le but de Thompson pour créer l’égalité avec 8 : 28 à faire en deuxième. Puis, sur le changement suivant, Robert Hagg a forcé Joe Veleno à prendre une punition en zone offensive et Dahlin a profité de l’avantage numérique pour pousser les Sabres en avance.

En début de troisième période, Ruotsalainen a fait 3-1, mais les Sabres ont été incapables de protéger cette avance.

Tout au long du match, les Sabres ont souligné le 40e anniversaire du premier match de Val James dans la Ligue nationale de hockey. Ce dernier est le premier Afro-américain à jouer dans la LNH. Il a réalisé l’exploit en 1981-1982 avec les sabres. Ce sont les Red Wings de Detrois qui avaient repêché James avec le 184e choix au total en 1977. Il n’a toutefois jamais joué avec les Wings.