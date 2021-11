Les Panthers obtiennent une autre victoire et égalent un record

(Sunrise) Les Panthers de la Floride ont égalé le meilleur début de saison dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) après 11 matchs et ont infligé un premier revers aux Hurricanes de la Caroline cette saison.

Tim Reynolds Associated Press

Spencer Knight a réalisé 28 arrêts pour les Panthers (10-0-1), qui ont égalé les Penguins de Pittsburgh de 1994-1995 et les Sabres de Buffalo de 2006-2007 avec 21 points récoltés après les 11 premières parties de la saison.

Anthony Duclair a marqué deux buts et récolté deux mentions d’aide dans la victoire.

De leur côté, les Hurricanes (9-1-0) tentaient de rejoindre les Maple Leafs de Toronto de 1993-94 et les Sabres de Buffalo de 2006-2007, les seules équipes à avoir maintenu une fiche de 10-0-0 en début de saison.

Lors de leurs neuf premiers matchs, les Hurricanes n’avaient jamais tiré de l’arrière par plus de deux buts, mais face aux Panthers, ils se sont retrouvés en déficit 4-0 dès la première période. Ils ne s’en sont jamais remis.

Frank Vatrano, Anton Lundell et Patric Hornqvist ont été les autres marqueurs des Panthers. Carter Verhaeghe et Brandon Montour ont obtenu deux mentions d’aide chacun.

Les Panthers jouaient sans leur capitaine Aleksander Barkov, blessé au bas du corps. L’équipe a également porté sa fiche à 3-0-1 en quatre parties sous les ordres de l’entraîneur-chef par intérim Andrew Brunette. Celui-ci a pris la relève derrière le banc à la suite de la démission de Joel Quenneville en raison de son implication dans le scandale d’agression sexuelle impliquant l’un de ses adjoints à l’époque où il dirigeait les Blackhawks de Chicago.

Vincent Trocheck a marqué un but et récolté une aide pour les Hurricanes. Jesper Fast a inscrit l’autre but dans le camp perdant.

Duclair a inscrit le premier but du match en avantage numérique dès la troisième minute de jeu. Il a ensuite obtenu deux mentions d’aide avant la fin de la période. Il a complété le pointage en marquant dans un filet désert en fin de troisième période.

Chez les Hurricanes, le gardien Frederik Andersen a été retiré du match après la première période, où il a accordé quatre buts sur 14 tirs. Sa soirée de travail n’était toutefois pas terminée puisqu’il a dû venir en relève à Antti Raanta en milieu de deuxième période quand le gardien est entré en collision avec Ryan Lomberg.

Raanta était sorti très loin de sa zone réservée pour rejoindre une rondelle libre dans le cercle de mise en jeu à sa gauche. Lomberg, lui, fonçait dans la direction opposée pour rejoindre la rondelle. Il a frappé le gardien de plein fouet. Raanta a été blessé au haut du corps et Lomberg a reçu une punition majeure de cinq minutes ainsi qu’une inconduite de partie.

Andersen a encaissé sa première défaite de la saison en neuf départs. Il tentait de rejoindre Jack Campbell (11 victoires en 2020-21), Carey Price (10 victoires en 2016-17) et Félix Potvin (neuf victoires en 1993-1994), qui sont les seuls gardiens à avoir remporté leurs neuf premiers départs d’une saison.