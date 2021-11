L'entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme a souvent affirmé qu'Alexander Romanov devait mieux canaliser son énergie sur la patinoire. Plus tôt cette semaine, il a souligné vouloir voir son défenseur jouer avec plus de constance.

Alexander Romanov n’est pas du genre à se laisser ébranler quand les entraîneurs lui demandent de faire un pas vers l’arrière.

Alexis Bélanger-Champagne La Presse Canadienne

Le défenseur âgé de 21 ans s’est dit toujours aussi confiant, vendredi, au lendemain d’un revers de 6-2 face aux Islanders de New York. Deux jours plus tôt, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Dominique Ducharme, avait laissé Romanov dans les gradins pour qu’il puisse observer certaines situations et apprendre à mieux les gérer à son retour sur la patinoire.

« Je regarde le match et je réfléchis. J’observe ce que mon partenaire fait et j’essaie de répéter les mêmes bonnes choses », a dit Romanov au sujet de sa soirée d’étude.

« Habituellement, on me montre des séquences vidéo de mon jeu ou du jeu de mon partenaire et je vois quand nous faisons des erreurs ou de bons jeux, a-t-il ajouté. J’essaie de m’améliorer. Il y a tellement de choses à réviser. C’est pour ça que je dois regarder et apprendre. »

Romanov est débarqué en Amérique du Nord au cours de l’été 2020 et il a accompagné le Canadien lors de son parcours en séries éliminatoires dans la bulle de la LNH à Toronto. Il a ensuite participé à un premier camp en janvier 2021 et a fait ses débuts dans la LNH il y a à peine 11 mois.

Même s’il a disputé 54 des 56 matchs du calendrier régulier l’hiver dernier, Romanov a été laissé de côté plus souvent qu’autrement lors des séries, jouant seulement quatre des 22 rencontres du Tricolore lors de son parcours jusqu’en finale de la Coupe Stanley.

Depuis le début du camp cet automne, Ducharme a souvent affirmé que Romanov devait mieux canaliser son énergie sur la patinoire. Plus tôt cette semaine, il a souligné vouloir voir son défenseur jouer avec plus de constance.

Romanov, qui a récolté un but et une aide en 11 parties cette saison, a noté certains des ajustements demandés dans son jeu par Ducharme et l’entraîneur des défenseurs Luke Richardson.

« Après le match contre Anaheim (dimanche dernier), je devais améliorer l’espace que je donne à l’adversaire, le réduire, a-t-il dit. J’ai perdu un joueur en fin de match.

« Cet aspect est important pour moi. Il y a aussi les sorties de zone et la pression. Tout est important. »

Ducharme a d’ailleurs noté après la défaite face aux Islanders, jeudi, que Romanov s’était bien tiré d’affaire.

Aux yeux du défenseur Ben Chiarot, il n’est pas anormal qu’un défenseur nécessite un peu de temps pour prendre ses repères dans la LNH.

« La confiance y est pour beaucoup, mais il faut gagner de l’expérience dans toutes les situations, a dit Chiarot.

« Ce n’est pas facile pour un jeune d’affronter des joueurs établis tous les soirs, a-t-il ajouté. Ça peut vous ébranler. Avec l’expérience, vous apprenez à mieux gérer les situations où vous faites une erreur. Vous savez que ça arrive. "Romy" va être correct. Il se retrouve sous la loupe présentement, mais il va être bon pendant longtemps. Il veut apprendre. Il possède une bonne éthique de travail et de bons outils. »

Et ce n’est pas la confiance qui manque dans le cas de Romanov.

« Je dois simplement faire mon travail. Jouer de la même façon chaque soir. C’est mon travail de jouer avec confiance », a-t-il dit.

Et quel est actuellement son niveau de confiance ?

« Il est toujours le même ! » a-t-il insisté.