(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont nommé l’attaquant Brady Tkachuk comme capitaine de l’équipe.

La Presse Canadienne

Tkachuk devient le 10e capitaine de l’histoire de l’équipe.

Tkachuk, âgé de 22 ans, en est à sa quatrième saison professionnelle après avoir été sélectionné au quatrième rang par les Sénateurs au repêchage de 2018. Après avoir raté le camp d’entraînement en raison d’un différend contractuel, Tkachuk a signé un contrat de sept ans d’une valeur de 57,5 millions US quelques heures avant le match d’ouverture des Sénateurs, le 14 octobre, contre les Maple Leafs de Toronto.

Tkachuk a amassé 129 points (62 buts, 67 aides) en 205 matchs en carrière avec les Sénateurs. Il a inscrit deux buts et deux passes en sept matchs cette saison.

Tkachuk fera ses débuts en tant que capitaine lorsque l’équipe accueillera le Lightning de Tampa Bay, samedi après-midi.

« La compréhension approfondie de Brady de ce que signifie être un professionnel a fait de lui le bon choix pour le poste de capitaine de l’équipe, a expliqué le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion, dans un communiqué. Il possède un ensemble de qualités uniques et il place le succès de l’équipe avant tout. Admiré par ses coéquipiers et les entraîneurs, et respecté par ses adversaires, il sera assurément un excellent ambassadeur à la fois pour notre équipe et pour la ville d’Ottawa. »

Tkachuk sera épaulé par le capitaine adjoint à temps plein Thomas Chabot et un groupe d’assistants en rotation composé de Connor Brown, Nick Paul et Nikita Zaitsev.