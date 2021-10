(Anaheim) Nikolaj Ehlers a trouvé le fond du filet deux fois dans un intervalle de 19 secondes en fin de match pour guider les Jets de Winnipeg vers une victoire de 4-3 contre les Ducks d’Anaheim, mardi soir.

La Presse Canadienne

Les Jets tiraient de l’arrière 3-2 quand Ehlers a créé l’égalité grâce à un tir précis alors qu’il ne restait que 80 secondes à écouler au troisième engagement.

Ehlers a ensuite joué les héros pour les Jets en décochant un tir qui a touché un défenseur des Ducks avant de tromper la vigilance du gardien John Gibson.

Evgeny Svechnikov et Andrew Copp ont également fait mouche pour la formation de Winnipeg, qui a signé un troisième gain consécutif.

Connor Hellebuyck a gardé le fort pendant que son équipe tentait d’orchestrer une remontée et il a conclu la partie avec 32 arrêts.

La recrue Trevor Zegras et Sonny Milano ont tous les deux amassé un but et une assistance pour les Ducks, qui ont perdu un quatrième match d’affilée. Josh Manson a aussi fait scintiller la lumière rouge.

Gibson a cédé quatre fois en 25 tirs devant le filet des Ducks.

La formation californienne avait pris les devants 3-2 alors qu’il restait moins de huit minutes à faire au troisième vingt.

Milano a intercepté une passe de Pierre-Luc Dubois en fond de territoire et il a remis le disque dans l’enclave à Zegras, qui a touché la cible grâce à un violent tir des poignets.

Zegras, qui était considéré avant le début de la saison comme un des favoris pour l’obtention du trophée Calder, n’avait récolté qu’une aide en six parties jusqu’à présent.