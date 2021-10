Le nouveau directeur général des Blackhawks de Chicago héritera d’une tâche titanesque.

Mathias Brunet La Presse

Non seulement devra-t-il changer l’image de cette organisation, ternie par un scandale à caractère sexuel, mais aussi redresser la pire équipe au classement, dont le meilleur espoir en défense et un choix de première ronde en 2022 viennent d’être sacrifiés pour une solution à court terme.

Stan Bowman a démissionné de son poste mardi en jetant le blâme sur le président de l’équipe à l’époque, John McDonough. Bowman venait d’être promu DG moins d’un an plus tôt lorsqu’il a pris connaissance des événements, en mai 2010.

Le responsable vidéo du club, Brad Aldrich, avait eu des relations sexuelles non-consentantes - aux dires du plaignant - avec un jeune joueur de 20 ans rappelé des mineures pour les séries éliminatoires.

Aldrich aurait utilisé son lien privilégié avec l’entraîneur Joel Quenneville pour faire du chantage avec cet espoir de l’organisation en le menaçant de nuire à sa carrière s’il n’acceptait pas ses avances.

Le joueur s’en est plaint et la direction a été mise au courant et il y a eu rencontre au sommet: le président McDonough, Bowman, son adjoint Kevin Cheveldayoff, aujourd’hui DG à Winnipeg, le VP Jay Blunk et Quenneville.

On était en pleines séries éliminatoires, les Hawks allaient accéder à la finale de la Coupe Stanley, leur première depuis 1992, et on a choisi d’étouffer l’affaire pour ne pas provoquer de distraction.

Non seulement Aldrich a-t-il pu travailler jusqu’à la fin des séries éliminatoires, mais on lui a demandé de démissionner en douce au lieu de le congédier, et il a même pu participer aux célébrations entourant la conquête de la Coupe Stanley et récidiver à nouveau, cette fois avec un stagiaire de l’organisation.

Les Hawks avaient un loup dans la bergerie, et non seulement a-t-il pu conserver intacte sa réputation après son départ, mais on l’a laissé travailler ailleurs par la suite sans tirer la sonnette d’alarme alors que la Coupe était déjà gagnée.

Pourtant tous savaient, et aussi les joueurs, au moins six, selon le rapport interne commandé à la firme Jenner & Block par les Blackhawks.

John McDonough, congédié en avril 2020, était en position de pouvoir, mais Bowman, Cheveldayoff, Quenneville et Blunk savaient et ont choisi de garder le silence par la suite alors qu’ils contrevenaient à la politique de l’organisation en matière d’agression sexuelle.

Le fait que Brad Aldrich ait pu travailler avec l’équipe américaine des moins de 18 ans par la suite et à l’Université Miami de l'Ohio, sans que ces organisations connaissent son passé trouble, est carrément aberrant.

Stan Bowman a démissionné. Qu’adviendra-t-il de Quenneville, l’entraîneur-chef de l’équipe de l’heure dans la LNH, les Panthers de la Floride, et Cheveldayoff, DG des Jets de Winnipeg ?

Ils seront convoqués par Gary Bettman sous peu à New York. Quenneville a été laconique mercredi matin en point de presse. « Je vais rencontrer Gary Bettman jeudi. Je veux contribuer au processus. Je respecte que tout le monde ici fasse son travail et pose des questions, mais je n’offrirai pas d’autres commentaires. »

Quant au prochain DG à Chicago, on lui souhaite bonne chance…

L’exploit du jour

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Andrew Mangiapane

Andrew Mangiapane a marqué deux autres buts, mardi, et les Flames ont remporté une quatrième victoire en six matchs, cette fois aux dépens des Devils du New Jersey. Mangiapane, 25 ans, un choix de sixième ronde en 2015, a désormais sept buts en six matchs. Il n’en a jamais obtenu plus de 18 dans une saison. Johnny Gaudreau connait lui aussi un fort début d’année avec huit passes, mais Sean Monahan n’a toujours pas débloqué, il a une aide en six matchs à sa fiche.

La citation du jour

C’est un grand changement. Un changement qui devait probablement arriver. Je le comprends.» - L’attaquant Alex DeBrincat, à propos du départ de Stan Bowman

Pas de langue de bois ici…

Le chiffre du jour

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Cam Talbot

Cam Talbot vient de remporter cinq matchs consécutifs pour ouvrir la saison chez le Wild du Minnesota. Il est le premier depuis le Québécois Emmanuel Fernandez, qui avait remporté ses six premiers en 2002. Le Wild occupe le deuxième rang de la section Centrale avec une fiche de 5-1.