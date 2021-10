Cale Makar (8) a inscrit le but décisif devant le gardien Andrei Vasilevskiy (88).

(Tampa) Cale Makar a inscrit le but décisif lors de la sixième ronde des tirs de barrage et l’Avalanche du Colorado a vaincu le Lightning de Tampa Bay 4-3, samedi soir.

La Presse Canadienne

Makar a trompé la vigilance d’Andrei Vasilevskiy grâce à un tir des poignets. Quelques instants plus tôt, Darcy Kuemper avait stoppé la tentative d’Anthony Cirelli.

Brayden Point a créé l’égalité 3-3 alors qu’il ne restait que 2 : 35 à faire au troisième engagement. Il a battu Kuemper grâce à un lancer frappé en provenance du haut de l’enclave.

Nathan MacKinnon a obtenu un but et il a participé aux filets de Gabriel Landeskog et Mikko Rantanen. Kuemper a réalisé 29 arrêts pour l’Avalanche, qui a mis fin à une séquence de trois défaites.

Mathieu Joseph et Steven Stamkos ont aussi marqué pour les doubles champions en titre de la coupe Stanley. Vasilevskiy a bloqué 24 rondelles.

Stamkos a également récolté une assistance sur le but de Point. Il a devancé Vincent Lecavalier au deuxième rang de l’histoire du Lightning avec 875 points en carrière. Martin St. Louis est le meneur avec 953 points.