Jesperi Kotkaniemi devrait amorcer le match de jeudi soir contre le Canadien en compagnie de Sebastian Aho et de Teuvo Teravainen, sur l’aile gauche de ce trio.

PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS

Jesperi Kotkaniemi n’a pas mis de temps à le préciser, jeudi matin au Centre Bell : non, il n’a pas demandé à sortir de Montréal.

Richard Labbé La Presse

Non, c’est d’ailleurs la toute simple réponse qu’a offert l’attaquant des Hurricanes de la Caroline quand on lui a demandé s’il avait exigé une transaction au terme de la finale de la Coupe Stanley, alors qu’il venait d’être laissé de côté à deux reprises.

Depuis cet affront, des rumeurs ont circulé à l’effet que le divorce était inévitable entre Kotkaniemi et le Canadien, mais le principal intéressé jure qu’il n’en est rien, et aussi, qu’il ne souhaite que du bien à ses anciens coéquipiers.

« J’ai parlé un peu avec les gars, ce qui se passe avec l’équipe en ce début de saison, c’est dommage pour eux, a répondu l’ancien du Canadien. Mais je pense qu’ils vont renverser la vapeur sous peu… j’espère seulement que ce ne sera pas ce soir !

« Ça va être un match pour le moins intéressant, je vais m’amuser et je suis sûr que ça va être très plaisant. Pour moi c’est un peu spécial de revenir jouer ici. »

On connaît évidemment très bien toute l’histoire et pourquoi nous en sommes là. Le Finlandais a choisi, fin août, de déménager en Caroline, lui qui avait au moins 6,1 millions de bonnes raisons de le faire, suite à une offre hostile qui a certes éclipsé ses rêves les plus fous.

Mais parfois, il y a des déménagements qui sont plus difficiles que d’autres, et c’est un peu le cas juste ici ; en deux matchs, Kotkaniemi n’a récolté aucun point.

Son entraîneur a tenu à dire que, justement, c’est seulement deux matchs.

« Il y aura une période d’ajustement pour lui, avec des nouveaux coéquipiers, a expliqué Rod Brind’Amour. Il doit négocier cette courbe, mais on peut voir son talent et aussi les habiletés qu’il possède. Il nous appartient de lui trouver la meilleure place possible, comme il faut le faire avec chaque joueur. »

Kotkaniemi devrait amorcer le match de jeudi soir en compagnie de Sebastian Aho et de Teuvo Teravainen, sur l’aile gauche de ce trio. Il s’agit donc d’un changement de position pour ce joueur de seulement 21 ans, dont on oublie parfois le très jeune âge malgré tout.

Kotkaniemi, lui, ne se formalise pas trop de tout ça.

« J’ai joué à l’aile en Finlande déjà, ça va me prendre quelques matchs pour me réajuster mais ça va aller », a-t-il expliqué.

Au fait, peut-on maintenant avancer qu’il y a un début de semblant de rivalité entre ces deux clubs, qui ont bien peu en commun mais qui s’amusent parfois à se narguer en plein été sur le désopilant territoire des offres hostiles ?

Sebastian Aho n’est pas si certain.

« Souvent, ça prend des confrontations lors des séries pour jeter les bases d’une rivalité, a expliqué le jeune attaquant. Dans ce cas-ci, c’est en premier une rivalité qui s’est installée sur les réseaux sociaux. Je ne vois pas ceci comme une rivalité en ce moment. »