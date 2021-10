Hockey

Division Pacifique

Entrée en scène du Kraken

La division Pacifique est sans aucun doute la plus faible de la LNH, avec trois clubs en reconstruction, les Ducks, les Sharks et les Kings, une nouvelle équipe, le Kraken, et deux formations qui se cherchent, les Flames et les Canucks. Les Golden Knights pourraient s’amuser cet hiver, de même que les Oilers, s’ils maintiennent leur élan de la saison l’an dernier.